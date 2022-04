El Pi reclama que les competències de caça han de ser insulars i no del Govern espanyol

El Pi-Proposta per les Illes Balears s’ha reunit a Binicomprat amb representants de les Societats de Caçadors de Mallorca per reivindicar que les competències en matèria de caça són insulars i que no correspon a Madrid regular aquest àmbit.

Aquest fet ha succeït després que el passat 18 de febrer de 2022 el Consell de Ministres espanyol aprovés l’avantprojecte de llei de protecció, drets i benestar dels animals. Aquesta iniciativa legislativa ha rebut una fortíssima contestació del món de la caça, ja que limita de manera dràstica aquesta activitat a través de l'acumulació d’exigències administratives i burocràtiques, l’obligatorietat d’esterilitzacions dels cans, les limitacions d’edat dels animals i redaccions molt obertes que poden donar lloc a interpretacions que facin inviable la caça.

La norma «esgota la matèria, pel fet que la regula amb tal grau de detall que no deixa marge a les comunitats autònomes per establir una política pròpia en aquest àmbit», ha criticat el president de la formació, Tolo Gili. «La caça és una activitat amb una gran tradició a les Illes Balears, que al llarg del temps s’ha anat ordenant i planificant. La caça exercida de forma responsable pot ajudar al manteniment de la biodiversitat i donar continuïtat a una activitat molt arrelada que ajuda a mantenir les finques rústiques», ha afegit.

En aquest mateix sentit, la vicepresidenta d’El Pi, Xisca Mora, ha assenyalat que «no hi ha ningú que estimi i valori més els seus animals que els pagesos i els caçadors. Òbviament que no els veuen com a mascotes en aquesta visió urbana que informa de manera clara l’avantprojecte de llei». Per això, considera que s’ha de defensar una caça compatible amb el medi ambient i amb la protecció dels animals, i rebutja «mesures que en el fons impedeixen o fan molt difícil l’exercici d’activitats cinegètiques i que són mesures pensades a la contra de la caça. És a les Illes Balears qui correspon definir l’ordenació i les exigències de detall per a l’exercici de la caça», ha conclòs.