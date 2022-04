CCOO Ensenyament reclama a Educació informació sobre l’oferta que redueix la temporalitat de places per «vetllar que es compleix la llei»

La Federació d'Ensenyament de CCOO ha anunciat que la seva prioritat «és arribar a una taxa d'interins que estigui per sota del 8% per tal de complir l'acord» fet en l'àmbit de l'Estat espanyol. Han emès un comunicat després de saber que s'aplicaran els criteris «per dur endavant el procés d'estabilització i enllestir la reducció de la temporalitat en l'àmbit docent».

El sindicat considera que aquests criteris «es troben lluny de l'anomenat acord Iceta, acord inicial signat per la reducció de la temporalitat en les administracions públiques». Per això, volen «analitzar de manera escrupolosa plaça per plaça, perquè totes les places que compleixen els requisits quedin introduïdes dins el procés», han explicat.

En aquest sentit, veuen «molt precipitat haver d'aprovar una oferta amb les poques dades que se'ns ha facilitat», ja que saben que a altres territoris de l'Estat espanyol «sí que s'han facilitat aquestes dades i la feina està sent totalment col·laborativa». Així, demanen col·laboració a la Conselleria d'Educació, avançant la possibilitat de «presentar un recurs de reposició contra aquest Acord de Consell de Govern».

Totes aquestes declaracions són per aconseguir «la màxima seguretat jurídica en tot el procés», per tal que l'acord definitiu concorri «tots els col·lectius docents afectats», han declarat. «Hem de vetllar que es compleix escrupolosament la llei i la normativa que regula quines places són objecte d'estabilització per concurs de mèrits i quines per concurs-oposició amb el corresponent sistema d'accés; complint amb el principi de lliure concurrència d'una oferta pública d'ocupació», han conclòs.