Intenten repostar a un benzinera d'Eivissa i es neguen a servir-los: «No tenemos obligación de saber catalán, es la lengua de otra comunidad»

Nova discriminació greu a un client pel sol fet d'optar per usar la llengua pròpia d'Eivissa a un establiment comercial de l'Avinguda de Sant Josep, a la ciutat d'Eivissa.

La discriminació s'ha produït aquest dissabte a la benzinera Galp situada l'Avinguda de Sant Josep, a la Ciutat d'Eivissa. Els treballadors de l'establiment «s'han negat a atendre'ns en català, al·legant que sols atenien en la llengua oficial i que no tenien cap obligació de saber eivissenc» explica I.S., client de la benzinera que s'havia adreçat en català als treballadors.

I.S. ha explicat a dBalears que es va adreçar a la treballadora de la benzinera i li va dir «ple de 95, per favor», a la qual cosa la treballadora li va dir que no l'entenia i que «no tenc cap obligació d'entendre el català perquè és una llengua d'una altra comunitat», el client li va recordar que l'Estatut d'aAutonomia de les Illes Balears, en el seu article 4 defineix la llengua catalana com la pròpia de les Illes Balears.

I.S. ha explicat que ja ha interposat una denúncia a la Plataforma per la Llengua i també va omplir un full de reclamacions i ha declarat que «malauradament, això passa més sovint del que ens pensam, per això és ben necessària una Llei de Consum que reguli els drets lingüístics dels consumidors» i ha afegit que «a ca nostra tenim dret de parlar la nostra llengua».