Presenten a Raixa els audiovisuals 'Els secrets de la pedra'

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha presentat aquest divendres, a la finca de Raixa, a Bunyola, els audiovisuals 'Els secrets de la pedra' pel Gremi de Margers de Mallorca, amb la col·laboració del Consorci Serra de Tramuntana. Cladera ha remarcat que els mestres margers «són els garants del manteniment del nostre patrimoni de pedra en sec», i ha destacat que «el Consell ha de liderar la protecció de l'ofici de marger i de la tècnica de la pedra en sec». En aquest sentit, Cladera ha mostrat la seva satisfacció per aquesta iniciativa divulgativa que s'ha materialitzat en quatre vídeos sobre la construcció d'elements amb la tècnica de treballar la pedra: tres de temàtica didàctica i de bones pràctiques i un altre sobre la petjada de la pedra en sec en la humanització del Patrimoni Mundial. Un material que, assenyala la presidenta del Consell serveix per «difondre les bones pràctiques de la construcció de la pedra en sec i per transmetre els seus valors culturals i paisatgístics».

Cladera ha recordat que fa 32 anys que el Consell promociona i divulga la feina dels margers i la tècnica de pedra en sec i també ha assenyalat que durant aquesta legislatura s'han fet passes importants en aquest sentit, com la qualificació professional de la construcció de pedra en sec i com que l'Escola de Margers de Raixa, que començarà a funcionar aquesta primavera, ja formi part de la xarxa de centres de formació del SOIB. «Són passes rellevants en la recuperació i consolidació de la professió de marger com a sortida professional de futur». D'altra banda, també ha avançat que la futura llei Serra protegirà i fomentarà la tècnica de pedra en sec i clarificarà qualsevol dubte dels ajuntaments en aquest sentit. La nova normativa definirà exactament que són les marjades i també el concepte de mur de contenció i exigirà que totes les construccions de marjades es facin en pedra en sec en la tècnica tradicional.

Per a acabar la presidenta Cladera ha remarcat la voluntat compartida del Gremi de Margers i del Consell de protegir aquesta tècnica mil·lenària. «No és cap secret que els margers estimeu la vostra feina i procureu fer-la bé. Quan aixequeu un marge, la vostra intenció és que duri per sempre i que puguin gaudir-lo les següents generacions. Això és el que volem fer nosaltres amb l'ofici de marger i la tècnica de pedra en sec: que dibuixeu per sempre el paisatge de Mallorca».

'Els secrets de la pedra'

Els audiovisuals donen a conèixer una de les riqueses singulars de la Serra de Tramuntana: l'obra de pedra en sec, que té una importància definitiva en la declaració de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. A més, s'ha de tenir en compte que set anys després, el 2018, la UNESCO va declarar la pedra en sec Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La pedra en sec és el símbol de la interacció de l'ésser humà amb la natura i l'element que ha permès crear un paisatge agrícola en marjades, caracteritzat per una xarxa articulada de proveïment d'aigua i l'establiment de possessions que avui dia constitueixen les característiques físiques i funcionals de la Serra de Tramuntana.

Les quatre peces audiovisuals estan presentades pels mestres margers Miquel Estarelles i Guillem Palou. Aquesta col·lecció revela els secrets d'un dels oficis més antics de l'illa que es transmet de generació en generació. Amb aquest material divulgatiu el que es pretén és difondre aquesta tècnica, preservar la tradició d'aquest tipus de construcció i facilitar instruments per a les bones pràctiques en la tècnica de la pedra en sec, ja que és un art que comparteixen comunitats de diferents països.

Tots aquests vídeos estan disponibles al web www.serradetramuntana.net i al canal de YouTube del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial: https://bit.ly/Elssecretsdelapedra

La declaració de la pedra en sec com a Patrimoni Mundial, el 2018, remarca la importància de donar a conèixer aquesta tècnica i preservar la tradició de pedra en sec. Per aquest motiu, el Consorci Serra de Tramuntana i Presidència del Consell de Mallorca fan costat a tota iniciativa per tal de protegir i fer extensiva la tècnica de construcció tan arrelada a les nostres illes i tan imprescindible en el paisatge cultural de la Serra

El Gremi de Margers de Mallorca

El Gremi de Margers de Mallorca va néixer l'any 2016 per iniciativa d'un grup de margers, amb l'objectiu de reivindicar l'ofici de marger, de promoure la qualitat i l'excel·lència en l'exercici d'aquest ofici, de difondre les bones pràctiques en l'ús de la tècnica de pedra en sec, i d'estudiar i protegir el patrimoni de la pedra a Mallorca, al conjunt de les Illes Balears, al Mediterrani i al món.