La UIB celebra el 25è aniversari de la creació de les seus de Menorca i Eivissa i Formentera

La Universitat de les Illes Balears celebra el 25è aniversari de la impartició dels estudis de la UIB a Menorca i Eivissa i Formentera, primer com a extensions universitàries i després com a seus universitàries de la UIB. La de Menorca començà a funcionar el curs 1997-98 a l’espai cedit per l’IES Josep Miquel i Guàrdia d’Alaior, i la d’Eivissa i Formentera, el mateix curs, a l’edifici cedit pel Consell Insular, al carrer Bes número 9 d’Eivissa. Deu anys més tard, s’inaugurava la Seu actual de Menorca, ubicada a l’edifici de Can Salort, al carrer de Santa Rita, a Alaior, i el Consell d’Eivissa aprovava el projecte de rehabilitació de l’edifici de Comandància Militar per ubicar-hi la de les Pitiüses.

Els actes de commemoració de l’aniversari comencen el dissabte 9 d’abril a Eivissa amb la ruta guiada «De l'habitatge popular a l'hotel contemporani. Ruta per la modernitat arquitectònica a Eivissa», que farà Maria Sebastián, professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

Actualment, les seus acullen al voltant de 700 alumnes d’estudis oficials de grau i postgrau: 66 a la Seu d’Eivissa i Formentera i 322 a la de Menorca; i tenen una programació estable de la Universitat Oberta de Majors (UOM), que començà l’any 1999. La UIB també imparteix a les seus activitats i tallers de foment de les vocacions i promoció dels estudis entre els alumnes de primària i secundària.