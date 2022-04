El Govern preveu crear dues noves reserves marines d'interès pesquer al ponent d'Eivissa

Diferents membres del Govern i del Consell insular d'Eivissa s'han reunit aquest dijous, juntament amb totes les confraries de pescadors de l'illa pitiüsa, per a presentar el projecte que preveu, entre d'altres, la creació de dues noves reserves marines d'interès pesquer al ponent d'Eivissa: la des Vedrans i la de Ses Bledes.

El projecte de decret, treballat conjuntament entre les conselleries d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de Medi Ambient i Territori, també inclourà un Pla Sectorial d'Aprofitament Pesquer comú per als espais naturals protegits amb àmbit marí, i establirà els principis generals per regular la pesca i el marisqueig a tots aquells espais de la xarxa ecològica europea 'Natura 2000' declarades per les Balears. Es convertirà en un mecanisme de col·laboració permanent per a les dues conselleries competents, per tal de gestionar les activitats marines i recursos marins en aquests espais.

Aquest decret «forma part dels Acords de Bellver, ja que volíem incrementar el nombre i l'espai de les reserves», ha declarat Mae de la Concha. També, «serà una regulació bàsica per a tots els espais que tenen algun tipus de protecció a les Illes Balears», i que afectarà tant la pesca professional com la recreativa, així com les activitats subaquàtiques, ha afegit.

Pel que fa als beneficis d'aquestes reserves marines per als pescadors, de la Concha ha explicat que «l'experiència ens diu que en aquestes reserves hi ha molta més biomassa, més espècies de peixos, més grans i de més qualitat, que s'estenen més enllà de les reserves». També ha valorat molt positivament l'acollida d'aquestes per part del Consell d'Eivissa.

A la zona dels illots de Ponent «es necessitava fer una gestió de la pesca ja» que va demanar el mateix sector -en aquest cas, la confraria de Sant Antoni de Portmany- a Pesca, perquè fos en forma de reserva marina d'interès pesquer, ha declarat Mercant.

En últim lloc, el cap de serveis de Recursos Marins, Toni Grau, ha aclarit que amb aquest decret es pretén «fer un marc comú, coherent i que sigui bo d'aplicar per a les administracions en aquests espais». Hi haurà tres nivells normatius per a totes les zones protegides de les Illes Balears, i que les reserves marines es continuaran gestionant amb la normativa actual.