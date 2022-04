La UIB oferirà un grau en Ciències Marines a partir del 2023

La Universitat de les Illes Balears (UIB) oferirà un grau universitari en Ciències Marines a partir de l'any 2023. «La posició puntera que tenen les Illes Balears en ciències de la mar ha d'anar acompanyada d'una oferta acadèmica que permeti ampliar el nombre de professionals dedicats a aquest sector dins la nostra Comunitat, amb llocs de feina d'alta qualificació i capacitat de generar un alt valor afegit per a la nostra economia», ha dit el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company.

La proposta de pla d'estudis que la UIB planteja que el grau universitari tengui quatre itineraris possibles: un de biologia, un de física i química, un d'ecologia i un altre d'enginyeria. Company també ha recordat que, al rànquing universitari ARWU de la Xangai Ranking Consultancy, la UIB se situa entre les 75 millors del món en la disciplina d'Oceanografia.

Aquesta novetat forma part de l'estratègia de diversificació econòmica del Govern que, entre d'altres, pretén posicionar estratègicament l'arxipèlag amb relació a les activitats vinculades a l'Economia Blava; especialment en la seva vessant científica i de desenvolupament tecnològic. En concret, l'estratègia E08 preveu invertir en el desenvolupament de l'Economia Blava a través de les ciències de la mar i l'estudi de l'impacte del canvi climàtic en el litoral i els hàbitats marins, la transferència del coneixement generat a través de la recerca cap a sectors ja existents o emergents del sistema productiu i una aposta per la modernització del transport marítim en la línia de la descarbonització a través de les energies renovables.

Els primers passos d'aquesta estratègia ja s'han fet amb la creació d'un pol científic de recerca en ciències de la mar, el projecte del Pol Marí al Moll Vell de Palma, que preveu allotjar instituts especialitzats i empreses que puguin aplicar els avanços tècnics i científics que s'assoleixen. «Hi ha una gran potencialitat en el fet d'establir sinergies entre la xarxa de recerca amb un hub empresarial integrat per empreses de grandària gran, mitjana i petita de sectors com el turisme nàutic sostenible, la producció elèctrica amb energia marina, les tecnologies de protecció de la mar i el litoral, les activitats portuàries i el transport marítim no contaminant», ha conclòs.