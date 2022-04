Les entitats podran acreditar la condició de víctima de tràfic de dones per garantir-ne l'atenció i la protecció social

El Govern ha reunit aquest dilluns el Grup de Seguiment del Pla de lluita contra el tràfic de dones i nines amb fins d'explotació sexual a les Illes Balears amb l'objectiu d'analitzar el grau de compliment d'aquest Pla i també les conseqüències que la invasió russa a Ucraïna pot tenir per a les nines i dones ucraïneses. La trobada ha comptat amb la participació de la presidenta del Govern, Francina Armengol, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, i la directora de l'Institut Balear de la Dona, Maria Duran.

Durant la reunió, s'ha anunciat que a partir d'ara les dones víctimes de tràfic podran acreditar-se com a tals mitjançant les entitats socials reconegudes per les administracions públiques competents i especialitzades en la matèria. Aquesta mesura està inclosa en el Reial decret llei que el govern de l'Estat va aprovar dimarts passat per pal·liar les conseqüències econòmiques i socials provocades per la guerra a Ucraïna i dona resposta a una reclamació que les Illes Balears ja havien fet durant els darrers anys.

La consellera Garrido ha destacat que «el Ministeri d'Igualtat ha atès la petició de les Balears perquè les víctimes de tràfic es puguin acreditar d'una manera directa sense haver de passar per triples processos de victimització i accedint directament a tot el sistema de protecció social al qual tenen dret, la qual cosa suposa una passa endavant decidida per ajudar aquestes dones». Així i tot, la consellera ha demanat a les víctimes que, en paral·lel al seu procés d'acreditació, també denunciïn la seva situació, ja que això ajudarà a «acabar amb les xarxes de tràfic».

D'aquesta manera, les dones que obtenguin l'acreditació a través de les entitats tindran accés al sistema de protecció social i als ajuts oportuns sense necessitat que hagin de denunciar davant les forces i cossos de seguretat, una denúncia que moltes vegades no es produeix per la por de represàlies, entre altres motius.

L'entitat que faci l'acreditació, amb el consentiment previ de la presumpta víctima, ho comunicarà a la Delegació del Govern, a l'efecte de la identificació formal. Això donarà lloc a la regularització en els casos que la víctima tengui una situació administrativa irregular. En tot cas, aquesta nova acreditació per a víctimes de tràfic amb fins d'explotació sexual serà per a totes les víctimes d'aquesta forma de violència masclista, sigui quin sigui el seu origen.

En la reunió d'aquest dilluns s'ha acordat posar en marxa un grup de treball que elaborarà els requisits per a aquesta nova acreditació en l'àmbit territorial per tal que es pugui posar en funcionament en menys d'un mes. A més a més, el Ministeri d'Igualtat podrà concedir de manera directa ajuts, i seran destinatàries d'aquestes subvencions entitats públiques o privades que fan activitats relacionades amb la prevenció, la protecció i l'atenció a les víctimes de tràfic.