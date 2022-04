Creus que els partits que donen suport al Govern banalitzen la creixent marginació del català que es viu a les Balears?

'Prou! Tenim dret a viure en català'. Amb aquest lema, més de 300 persones es varen concentrar aquest dissabte a Palma per reclamar una major implicació en la defensa de la llengua i l'exigència de poder viure en català.

Convocats per Enllaçats per la Llengua, i amb l'adhesió d'una quinzena d'entitats, els manifestants reivindicaren «la normalitat d'aquesta llengua a les Balears per a poder viure plenament en català». La concentració es va reproduir a la resta de territoris de parla catalana.

Segons explicà Carles Cabrera, secretari de normalització lingüística del STEI Intersindical, «la clau per a aconseguir la normalitat del català, no sols a les aules, sinó també a nivell social, en qualsevol cas, la tenen els parlants d'aquesta llengua que han de ser ferms en la seva defensa i en el seu ús».

Davant aquesta situació, dBalears demana als seus lectors si consideren que els partits que donen suport al Govern banalitzen la creixen marginació de la llengua catalana que es viu a les Balears. Les respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, per això cal dir 'pou' i exigir poder viure en català.

-No, fan tot el que poden des de les institucions per promocionar l'ús social de la llengua.