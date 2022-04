Pau Emili Muñoz, de Joves de Mallorca per la Llengua, ja és el nou president del Consell de la Joventut

El Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) ha escollit aquest dissabte la nova Comissió Permanent d'aquest òrgan de participació juvenil que dona veu als prop de 200.000 joves balears. La candidatura encapçalada pel jove Pau Emili Muñoz (Joves de Mallorca per la Llengua), l'única que es va presentar a les eleccions, ha estat escollida per unanimitat.

El nou equip es caracteritza per aglutinar representants de fins a set entitats diferents, cosa que posa de manifest la voluntat d'integració de les diferents sensibilitzats i sectors que componen el CJIB.

El nou equip de govern del CJIB arrenca amb una missió molt específica: liderar el procés de transformació de l'òrgan en un ens autònom i independent del Govern i consolidar-lo com un referent en l'impuls de les polítiques públiques que facilitin el desenvolupament del jovent en tots els àmbits.

En aquest sentit, cal recordar que el CJIB va ser recuperat l'any 2016 com a òrgan sense personalitat jurídica adscrit a la conselleria competent en matèria de joventut després que el 2012 fos abruptament suprimit per Decret llei. El nou CJIB, però, no va acabar de satisfer les pretensions de les entitats juvenils, que prest van demanar constituir-se com a entitat autònoma.

Finalment, això serà possible mitjançant la nova Llei de polítiques de joventut que es troba en tramitació parlamentària i que preveu que el CJIB serà una corporació pública sectorial de base privada.

Precisament, la Comissió sortint ha tengut un paper fonamental en la redacció del capítol IV del Projecte de llei de polítiques de joventut, dedicat a la participació juvenil, en el qual es preveu la nova forma jurídica per al CJIB.

Durant la sessió, s'ha agraït la tasca de l'anterior equip per aglutinar el jovent i donar-li veu a totes les institucions. També s'han aprovat els informes de gestió de 2021 i el pressupost de l'ens per a 2022, fixat en 92.500 euros.

Aquests fons es destinen exclusivament a finançar polítiques de joventut, ja que cap dels membres de la Comissió Permanent cobra un sou de l'entitat i tots realitzen la seva tasca de manera voluntària i desinteressada.

El Ple del CJIB on s'ha renovat la Comissió Permanent ha comptat amb la presència de la directora general d'Infància, Joventut i Famílies, Marta Carrió, que ha encoratjat el nou equip a seguir amb la seva funció «d'influir en els poders públics perquè s'atenguin les demandes del jovent». També hi ha estat present la presidenta del Consell de la Joventut d'Espanya, Elena Ruiz.

A continuació s'especifiquen les persones que integren la nova Comissió Permanent: