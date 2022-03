Les Balears demanen per enèsima vegada assumir les competències de Costes

El conseller de Medi ambient i Territori, Miquel Mir, i la directora general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, Isabel Castro, han inaugurat, aquest dijous, la jornada 'Autonomia, costes i litoral', coorganitzada per la Direcció General de Territori i Paisatge i l’Institut d’Estudis Autonòmics del Govern, juntament amb l’Institut d’Estudis d’Autogovern de la Generalitat de Catalunya.

La Jornada està enfocada, principalment a personal tècnic de les administracions públiques, lletrat, professorat universitari i professionals del món de la magistratura i advocacia. Durant dos dies, els i les ponents exposaran la qüestió competencial del litoral de l’Estat, així com els reptes que afronta la seva gestió davant l’emergència climàtica.

El conseller Mir ha explicat que aquestes jornades «arriben en un moment clau, no només per a les Illes Balears sinó per a totes les zones litorals de l’Estat, ja que no podem perdre més temps en adaptar les nostres costes al canvi climàtic». «Fer-ne una gestió integral i propera és la forma òptima de mitigar les conseqüències de la pujada del nivell de la mar, però també de recuperar-les i conservar-les davant altres adversitats», ha explicat el conseller, qui ha afegit que «Balears necessita fer efectiu el traspàs de competències quan abans millor i, sobretot, que aquest traspàs estigui ben dotat tècnica i econòmicament».

Per la seva banda, Castro ha assegurat que «per a les Illes Balears, l’ordenació i la gestió del litoral constitueixen un àmbit de responsabilitat pública de vital importància per al seu progrés», per la qual cosa ha destacat la importància «de dissenyar i aplicar polítiques públiques coherents i integrades, que prestin atenció a diverses perspectives com la del model territorial i urbanístic, la protecció dels recursos naturals i el paisatge i la lluita contra els efectes del canvi climàtic, entre altres». Precisament, Castro ha recordat que «el Govern fa temps que està treballant intensament en aconseguir un bon acord de traspàs de les competències de Costes a la comunitat autònoma, les quals esperam que puguem rebre enguany».

Les ponències analitzaran la complexitat del marc competencial actual sobre la gestió del litoral a les Illes Balears així com les coordenades que marca l’Estatut de cara a que el Govern n’assumeixi la gestió. Un representant del Ministeri de Política Territorial explicarà la visió de l’Estat pel que fa a les competències de Costes i s’analitzaran diversos casos que afecten a comunitats autònomes com les Illes Canàries (que actualment també negocia, com les illes Balears, el traspàs d’aquestes competències), Galícia o Catalunya. Finalment, s’exposaran els reptes sorgits arran de l’emergència climàtica, així com les bases necessàries per a una gestió integrada del litoral.

L’interès suscitat per les jornades convocades a Palma ha motivat que la pròxima tardor se n’organitzin unes de similars a Girona, per part de l’Institut d’Estudis d’Autogovern de la Generalitat de Catalunya.