La UOB Ensenyament alerta la comunitat educativa sobre el nou Pla de Digitalització de Centres perquè, «sota l’aparença d’un intent de millorar la competència digital de l’alumnat gràcies a l’increment i racionalització dels recursos informàtics dels centres educatius, tot al context del Pla de Recuperació i Resiliciència finançat amb fons europeus, i amb l’excusa de la modernització i innovació educativa, en realitat el pla amaga un nou esforç de la Conselleria d’Educació per acabar de fer malbé allò que queda de l’ensenyament no universitari a les Illes Balears».

El sindicat denuncia que el pla que haurà d’elaborar cada centre té «terminis ajustadíssims –bastant més d’allò que exigeixen les directrius europees–, cosa que garanteix projectes fets a corre-cuita i sense temps ni per reflexionar ni per consensuar amb els claustres». A més, remarquen que la Conselleria no té intenció de «confeccionar prèviament un pla digital que serveixi de referència i marc tant teòric com normatiu per a cada projecte concret de centre». El pla de la Conselleria, en canvi, correrà paral·lel als dels centres, de manera que no tendrà la funció reguladora que li correspondria. «Això implica que el voluntarisme i, sobretot, l’arbitrarietat –a més de la improvisació– presidiran tot el procés de confecció de cada projecte digital de centre».

El pla de digitalització tendrà caràcter estratègic, transformarà la manera d’aprendre i ensenyar, canviarà les competències de l’alumnat, i la pròpia natura de la tasca docent. «Com és possible que davant tal repte la nostra administració educativa es negui, un cop més, a liderar el procés de manera transparent, dialogant, reflexiva i consensuada?», demana la UOB.

A més, denuncien la manca de publicitat amb què s’està implementant el pla, la manca de diàleg amb la comunitat docent i amb els seus representants sindicals, la pressa injustificada, la manca de referència normativa, l’obligació tàcita que s’imposarà a mestrat i professorat d’aportar els seus propis dispositius digitals –a una mena de retorn inimaginable a les condicions de treball pròpies del feudalisme–, la càrrega extra de treball per a uns professionals que ja estan física i mentalment esgotats i, a més, l’absència de voluntat d’assegurar uns mínims d’aprenentatges tradicionals.

«Volem parar especial esment a aquest darrer extrem: els éssers humans som capaços de construir pensaments complexes –condició necessària per al pensament crític i autònom– gràcies a l’adquisició d’eines lingüístiques també complexes. Per desenvolupar tals eines lingüístiques, els alumnes han de ser educats en la recepció i producció discursiva des d’edats primerenques. La substitució de les eines discursives i analògiques per pantalles digitals que posen l’èmfasi a l’impacte audiovisual i el llenguatge simplificat és, a més de perillosa des d’un punt de vista mèdic (neurològic, oftalmològic), incapacitant per al desenvolupament d’un llenguatge complexe, necessari per a la construcció de pensaments crítics i autònoms», ha destacat la UOB.

En nom dels docents, i sobretot en nom de la infantesa i del jovent, la UOB Ensenyament crida a «aturar aquest desgavell».