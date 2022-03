Refugiats ucraïnesos critiquen la falta d'organització en els trasllats: «No saben on aniran perquè ningú els ho ha comentat»

Diversos refugiats ucraïnesos allotjats actualment en l'hotel Covid -que tanca aquest dijous- han criticat la falta d'organització a l'hora de programar els trasllats a altres punts «sense especificar» de les Balears.

D'aquesta manera han expressat algunes d'aquestes famílies aquest dimarts en declaracions a IB3, lamentant alhora que no saben on aniran «perquè ningú els ho ha comentat».

«Han deixat un paper per davall la porta de les habitacions dient que demà -dimecres- seríem traslladats a un punt sense especificar» de les Illes, ha explicat una d'elles, afegint que en aquesta fulla s'inclouen dues caselles per marcar si s'accepta el trasllat o no.

Prop de 60 persones s'han plantat aquest dimarts davant la porta de l'hotel Bellver per protestar per aquesta situació.

Cal recordar que aquest dilluns, la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) va arribar a un acord amb el Govern per posar a la seva disposició 350 places destinades a acollir aquestes persones, allotjades fins ara en l'hotel.

Segons detallaren, es tracta d'habitacions, estudis o apartaments distribuïts en més de 90 espais hotelers de Mallorca. L'acord té una duració inicial d'un mes.