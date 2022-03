El Govern aprova definitivament el projecte d'ampliació de la línia de metro Palma-UIB fins al Parc Bit

El Consell de Govern ha aprovat definitivament el projecte d’ampliació de la línia de metro Palma-UIB fins al Parc Bit i l’autorització de la inversió per a dur a terme aquestes obres. Aquest projecte s’inclou en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i està finançat pels fons europeus Next Generation. Compta amb un pressupost base de licitació que inclou les expropiacions, amb l’IVA inclòs, de 25.505.127,75 € repartits en dues anualitats.

L’aprovació definitiva del projecte comporta la declaració d’utilitat pública o interès social i l’ocupació urgent dels terrenys afectats per l’expropiació indispensable per dur a terme aquesta actuació. Aquest procediment excepcional ve motivat per la necessitat de «millorar la qualitat del servei per potenciar i fomentar el transport públic ferroviari com a alternativa al cotxe particular i eix vertebrador de la mobilitat sostenible amb tots els avantatges que això comporta, així com garantir-ne l’accessibilitat, reduir la contaminació i minimitzar el consum energètic».

L’ampliació de la línia, que s’inclou en el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears, permetrà anar de la Universitat de les Illes Balears al Parc Bit en dos minuts (quinze minuts des del centre de Palma). El nou traçat, d’1,4 quilòmetres, anirà en paral·lel al nord de la carretera d’accés al Parc Bit des de la UIB durant un quilòmetre i després es desviarà fins al sud per a arribar a l’aparcament sud del Parc Bit, on se situarà l’estació. Aquest nou tram tendrà una part soterrada, una part en trinxera i una part final en superfície.

Amb aquesta nova ampliació de la xarxa de transport públic s’espera un augment d’un 25 % d’usuaris. Ara mateix, el 85 % de les persones que diàriament es desplaça a les instal·lacions del Parc Bit ho fa en vehicle motoritzat.



El termini per a dur a terme les obres és de 15 mesos.