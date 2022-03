El Telèfon de l'Esperança de les Balears va atendre 239 telefonades de temàtica suïcida el 2021

El Telèfon de l'Esperança de les Balears va atendre un total de 239 telefonades de temàtica suïcida el 2021, un increment de 164 persones respecte del 2020, quan en varen ser 75, i de 199 front al 2019, quan es varen rebre 40 telefonades d'aquest tipus.

Aquestes dades, han destacat des del Telèfon de l'Esperança, reflecteixen que cada vegada més persones decideixen demanar ajuda, cosa que significa que reconeixen un problema i fan una passa més.

Segons les dades aportades per l'organització aquest dilluns, de les 239 persones que varen telefonar, deu varen cometre l'acte suïcida en aquell moment. Sobre això, han explicat que si telefonen és perquè «s'han adonat que la decisió que han pres és molt greu i definitiva davant d'un problema temporal que pot tenir solució». Per això, «actuar a temps pot salvar una vida», han insistit.

Més de 5.000 telefonades el 2021

En total, 5.315 persones varen demanar ajuda al Telèfon de l'Esperança l'any passat, mentre que el 2020 en varen ser 2.956 i el 2019 en varen ser 1.215. La mitjana de telefonades va ser de 15 persones per dia el 2021, davant les vuit del 2020 i les tres del 2019.

En aquest sentit, han considerat que més persones demanen ara ajuda a causa de la pandèmia i els danys a la salut emocional i mental que ha produït. A més, el 70% de les persones que telefonen té problemes psicològics i psiquiàtrics.

Prop de 400 joves

El Telèfon de l'Esperança ha destacat que prop de 400 adolescents i joves entre 16 i 25 anys varen demanar ajuda l'any passat, la xifra més elevada de telefonades rebudes fins ara en aquest límit d'edat.

Sobre això, han assenyalat que varen contactar a través de les xarxes socials i varen telefonar en un moment de crisi amb ideació suïcida o factors de conducta de risc.

«El suïcidi és la segona causa de defunció no natural en aquestes edats, per això ens sembla important detectar i prevenir les ideacions suïcides, oferir informació, fer una escolta activa i derivar si així ho requereix als serveis que ofereix la comunitat», han subratllat.

35è aniversari a les Balears

El 2021, el Telèfon de l'Esperança de les Balears va celebrar el seu 35è aniversari. L'associació està formada per 35 voluntaris que tenen com a objectiu millorar la salut emocional i la mental de les persones i de la societat.

L'any passat, la campanya anual que celebra l'associació va portar per lema la frase 'L'art d'escoltar'. Per a aquest 2022, han optat per 'Escolta't', «una invitació perquè cadascú dediqui un temps a escoltar-se abans d'escoltar els altres», han conclòs.