Neix SIAU, un nou sindicat per a donar veu als docents de les Balears

«De les cavernes del sindicalisme neix un nou sindicat, SIAU». Així s'ha presentat el nou sindicat (Sindicat Independent, Autònom i Unitari) a través del qual volen donar veu als «vertaders professionals de l’ensenyament».

En una nota de premsa que han enviat per a comunicar el naixement, han remarcat que aquests darrers anys hem estat testimonis de «pràctiques reprovables que atempten contra la dignitat i la llibertat de les persones i els treballadors. Hem patit en primera persona la manca de democràcia interna dels dirigents d’un sindicat amb sectorial a banca i ensenyament».

Això, remarquen, els ha portat a la necessitat d’emprendre aquest nou viatge, un viatge que pretén «tornar als orígens del sindicalisme». «Amb aquest projecte que iniciem ens deslliguem dels partits polítics, restants sindicats, bancs i qualsevol altra organització, per connectar amb els que haurien de ser els vertaders protagonistes, els docents d’aquestes Illes. I és que no hem d’oblidar mai que entre les paraules i els fets sempre hi ha d’haver una correspondència. Els treballadors tenen dret a sentir-se protegits i saber què passa entre bastidors, en definitiva, a conèixer la veritat que sistemàticament se’ls hi amaga», han explicat.