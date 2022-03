UGT i CCOO convoquen mobilitzacions a les Balears per «exigir el control de preus i protegir l'ocupació»

Els sindicats UGT i CCOO han convocat diverses concentracions per aquest dimecres, 23 de març, per tal d'«exigir el control de preus de l'energia, el combustible i l'alimentació». Han denunciat que s'ha «de frenar la deterioració de les condicions de vida», per tal que la ciutadania no continuï «perdent poder adquisitiu».

A Palma, hi haurà una manifestació des de la plaça d'Espanya a la plaça la Reina, a les 19 h. A Eivissa, hi haurà una concentració al carrer Periodista Marià Tur i Tur, a les 12 h; i a Maó, a la plaça Miranda, a les 18 h.

«S'ha de protegir l'ocupació a través dels ERTO Red» i «evitar acomiadaments», han conclòs.