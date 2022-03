Gelabert (UP): «El tancament progressiu d'Es Murterar es durà a terme vetllant pels drets dels treballadors»

La portaveu d'Unides Podem al Consell de Mallorca, Magdalena Gelabert, ha celebrat aquest dijous el nou Conveni de Transició Justa (CTJ) d'Alcúdia, que té com a objectiu principal minimitzar l'impacte laboral davant el cessament progressiu de la central tèrmica de Es Murterar. Precisament, Gelabert ha apuntat que «la transició energètica ha de ser justa: el tancament progressiu d'Es Murterar es durà a terme vetllant pels drets dels treballadors i treballadores».

«Transitem cap a una Mallorca més verda, més sostenible i que, en un context d´emergència climàtica, actua alhora que té en compte les treballadores dels municipis», ha assenyalat Gelabert. A col·lació d'això, ha expressat que «el benestar i el futur de les treballadores i treballadors de Mallorca és una prioritat per a la nostra formació; per això, la diversificació del nostre model econòmic ens ajudarà a allunyar-nos del monocultiu turístic estacional i precari tan arrelat a les nostres illes».

La portaveu d'Unidas Podemos al Consell ha afegit que «tenim clar, seguint els criteris del govern central, que el cessament progressiu de la central tèrmica d'Es Murterar ha d'anar acompanyada d'un pla que asseguri que en aquesta transició hi hagi eines de suport inversió d'altres sectors productius», ha comentat. En aquest sentit, ha matisat que «amb el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica que va presentar aquesta setmana el vicepresident Yllanes es crearan més de 7.000 llocs de treball, estables i de qualitat».

Finalment, Gelabert ha lloat altres projectes que s'han fet des de les diferents institucions balears. «S'han dut a terme iniciatives que demostren el nostre compromís amb l'emergència climàtica, com a formacions sobre el canvi de model energètic a diferents municipis de l'illa per part del director general d'Energia i Canvi Climàtic del Govern, Pep Malagrava; s'ha inaugurat la primera planta d'hidrogen verd del sud d'Europa, o se segueix promocionant el projecte Tanca el cercle del departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca». «Realitzem projectes, tant a petita com a gran escala, que ens apropen cada cop més a la sobirania energètica, peça clau per a l'estratègia que portem fomentant a Unidas Podemos des de fa anys per combatre el canvi climàtic i reduir el preu de la llum a la factura», ha conclòs.