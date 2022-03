El Consell compleix amb el 0,7% i augmenta l'aportació del Fons Mallorquí de Cooperació fins als 1,2 milions

El Consell de Mallorca ha complert amb el 0,7% destinat a cooperació i ha augmentat enguany l'aportació del Fons Mallorquí de Cooperació, que ha arribat als 1.280.000 euros.

Segons ha informat el Consell aquest dissabte, el conseller insular de Presidència, Javier de Juan, ha participat aquest divendres en l'assemblea general del Fons Mallorquí de Cooperació i ha aprofitat per a agrair a l'entitat el treball que duu a terme «per a promoure la cooperació internacional dels municipis de Mallorca».

Alhora, ha destacat que tal com ha fet el Consell amb la pandèmia i amb la crisi econòmica conseqüència de la sanitària, «en temps de dificultat la institució insular reafirma el seu compromís amb qui més ho necessita».

D'altra banda, el conseller insular Javier de Juan ha explicat que el Consell compleix amb el compromís de destinar el 0,7% a projectes de cooperació al desenvolupament i ha recordat la necessitat d'universalitzar els valors de la solidaritat, la col·laboració i la de crear xarxa per a construir de manera conjunta «un món més just». També, ha destacat l'augment de l'aportació del Consell en 2022 que arriba a 1.280.000 euros, la qual cosa suposa un increment de 80.000 euros en relació amb l'any 2021.

A l'assemblea ordinària del Fons Mallorquí de Cooperació han participat a més de Javier de Juan i regidors dels ajuntaments de Mallorca, batlesses com la d'Esporles, Maria Ramon, i batles com el de Calvià, Alfonso Rodríguez, ajuntament on s'ha celebrat la trobada.

Aquest divendres la gerent del Fons, Catalina Socies, ha explicat la memòria d'activitats de l'any 2021 i l'execució pressupostària de l'any passat. També s'ha informat del pla anual del 2022 i s'han presentat projectes municipalistes, relacionats amb el Mediterrani i d'emergència, i també projectes propis i d'educació a la ciutadania.

El Fons Mallorquí de Cooperació és una entitat sense ànim de lucre de la qual són socis els 53 ajuntaments de Mallorca, les mancomunitats del Pla i el Raiguer, el Consell de Mallorca, el Govern i la Universitat de les Illes Balears (UIB).