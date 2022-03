Preservació de la natura: la població de picaplatges camanegra es recupera a la reserva natural de s'Albufereta

La població de picaplatges ('Charadrius alexandrinus') camanegre de la Reserva Natural de s'Albufereta ha experimentat un augment significatiu els darrers cinc anys gràcies a les mesures preses per evitar les molèsties als nius durant l'època de nidificació.

Així, segons ha explicat la direcció de la Reserva aquest dissabte, l'any 2020 es comptabilitzaren 25 colles reproductores davant la desena habitual dels darrers anys. Aquesta au fa el niu al terra de les platges i maresmes litorals ben conservades, per la qual cosa, fets quotidians com el pas de vianants poden destorbar-les i fer fracassar la posta.

Per aquest motiu, i arran dels resultats obtinguts els darrers anys, l'espai natural protegit torna a aplicar les mesures de conservació que afavoreixen l'èxit reproductor d'aquesta espècie. Així, a partir del mes de març es tanquen dos trams de la platja de la Reserva Natural a les zones d'Es Grau i de Can Cap de Bou, els dos més sensibles i adequats perquè hi criïn els picaplatges. Els tancaments es realitzen amb pals i corda des de l'1 de març al 31 d'agost, coincidint amb el període reproductor dels picaplatges i és acompanyat de senyalització de reforç.

El picaplatges camanegre és una petita espècie d'au limícola sensible a les activitats lúdiques costaneres com el trànsit constant de persones i cans. El pas d'aquests animals per la platja és un fet problemàtic, ja que els picaplatges entren en pànic quan els detecten, així com els estels d'esportistes nàutics quan s'apropen molt, ja que els associen amb depredadors aeris com àguiles o similars. Totes aquestes molèsties suposen, en molts casos, la pèrdua de les niuades o fins i tot l'abandonament complet de la zona per part de les aus adultes.

Gràcies als tancaments temporals, duts a terme des del 2015, i a la creació d'illetes de cria dins la Reserva Natural, s'ha aconseguit que la població adulta comptàs amb una desena de colles reproductores a les 25 actuals, unes xifres que segons la direcció del parc constaten «un èxit de conservació per a aquesta espècie tan fràgil i sensible».

També s'ha assolit millorar la població hivernal, que ha passat d'una mitjana d'una vintena d'aus a les entre 50 i 90 dels darrers anys.

La direcció de la Reserva Natural agraeix la col·laboració dels veïnats, de l'Ajuntament d'Alcúdia, Demarcació de Costes i de les empreses d'esports nàutics que col·laboren en aquest procés.