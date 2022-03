La planta d'hidrogen renovable de Lloseta s'ha inaugurat i «posa les Balears a l'avantguarda»

Les Illes Balears ja són el primer territori de l’Estat que disposa d’una planta de producció d’hidrogen renovable. La presidenta del Govern, Francina Armengol; el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes; la vicepresidenta tercera del Govern d’Espanya i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, i la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, han inaugurat aquest dilluns, juntament amb altres autoritats, la planta de Lloseta, on s’ubica el projecte 'Power to Green', liderat per Enagás i Acciona, i amb la participació de CEMEX, l’IDAE i el Govern.

El projecte, que forma part de la iniciativa europea 'Green Hysland', neix a l’antiga fàbrica cimentera de CEMEX i ha estat el primer projecte mediterrani que ha rebut finançament europeu per a la seva execució. La Unió Europea hi destina 10 milions d’euros dels gairebé 50 que la planta d’hidrogen ha mobilitzat en total, 3,75 dels quals arriben a través del Govern.

Durant la seva intervenció, la presidenta ha definit aquest dilluns com un «dia històric» i ha destacat la importància del que implica ser el primer territori a produir aquest tipus d'energia: «ser els primers té responsabilitat perquè ets un exemple a seguir, però també vol dir que has planificat primer». En aquest sentit, Armengol ha recordat que el Govern va treballar ja durant la passada legislatura per «planificar el futur i marcar objectius», que avui es compleixen amb lleis com la de canvi climàtic o la de residus o amb un pla de transició energètica justa.

Per part seva, el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha asseverat que «en els temps actuals, la transició energètica no sols és essencial per a accelerar la lluita contra el canvi climàtic, sinó que és una qüestió estratègica». «La sobirania energètica és clau si volem reduir la nostra alta dependència de fonts d'energia de l'exterior i aquesta primera planta d'hidrogen simbolitza l'aposta clara per a aconseguir aquesta sobirania energètica alhora que lluitem contra el canvi climàtic i diversifiquem el nostre model productiu. És un projecte que reuneix no sols transició energètica, sinó reindustrialització, diversificació i modernització de l'estructura productiva, sent tots aquests eixos estratègics per al Govern de les Illes Balears», ha afegit.

Les primeres molècules d’hidrogen verd es van produir el passat mes de desembre i, des de llavors, la planta ha continuat fent proves per arribar a generar, quan es trobi a ple rendiment, 300 tones d’hidrogen verd anuals a partir de plaques fotovoltaiques, fet que suposarà reduir les emissions de CO2 en fins a 21.000 tones l’any.

L’hidrogen produït a la planta de Lloseta funcionarà, entre altres mesures, com a carburant dels autobusos de l’EMT de Palma. També serà font d’energia per a edificis públics i per al Port de Palma i s’injectarà a la xarxa de gas de Redexis. Implica, per tant, una passa en la descarbonització de les Balears i un avenç en el compliment dels objectius que marca la Llei de canvi climàtic.

A més, Mallorca es convertirà en un hub d’hidrogen renovable per a tot el sud d’Europa, de manera que serà un model de referència aplicable en altres territoris, especialment insulars.

A la inauguració també hi han assistit el president del Parlament, Vicenç Thomas; la presidenta del Consell Insular de Mallorca, Catalina Cladera; la delegada del Govern, Aina Calvo; els batles de Palma i Lloseta, José Hila i Chema Muñoz, i representants de les empreses impulsores del projecte.