El Pi reclama al Govern adoptar mesures davant l'augment del cost dels combustibles, entre elles abolir el seu l'impost

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha registrat una proposició no de llei d'urgència per fer front a l'augment desmesurat dels preus dels combustibles. La iniciativa, que consta de tres punts, reclama, en primer lloc, al Govern de les Illes Balears que elimini, encara que ara només sigui de forma transitòria, l'impost sobre les vendes al detall de determinats hidrocarburs, conegut popularment com el cèntim sanitari.

El darrer any el cost de la benzina ha augmentat a les Illes Balears un 35% i el del gasoil ha apujat un 37%. Així, el portaveu de la formació al Parlament, Josep Melià, ha assenyalat que «aquesta tendència necessita ser continguda, ja que les conseqüències econòmiques d'aquest increment continuat són nefastes pel nostre sistema productiu. Un increment del preu que afecta la mobilitat dels ciutadans, la logística del repartiment de mercaderies, el transport públic i turístic, la pagesia, els pescadors i múltiples sectors socials i econòmics».

En segon lloc, El Pi insta al Govern a aprovar i convocar ajudes extraordinàries pels sectors econòmics directament afectats pel preu dels combustibles com són els transportistes, els pagesos i els pescadors.

En tercer lloc, la formació reclama al Govern de l'Estat que adopti mesures per compensar el sobrecost dels combustibles a conseqüència del fet insular, com podria ser l'aplicació d'un IVA reduït a Balears per aquest producte. «Des de fa molts d'anys som la comunitat que pateix els preus dels combustibles més cars de l'estat. Els canaris paguen el combustible fins a 30 cèntims per litre més barat que aquí. Es calcula que de les 25 benzineres que tenen més car el gasoil de l'Estat a les Balears n'hi ha 21», ha declarat Melià.

Bloqueig als béns dels oligarques russos

Així mateix, el portaveu ha demanat més contundència al Govern de l'Estat i al Govern de les Illes Balears «en aquests moments de conflicte armat i de barbàrie per part de Rússia».

Segons Melià, «la proposta que fa El Pi és que no només s'intercanviï informació entre el Govern de l'Estat i el de les Illes Balears per tenir coneixement dels béns que tenen els oligarques russos a les Balears, tal com s'ha acordat a la conferència de presidents autonòmics, sinó que els hi siguin confiscats temporalment per ajudar a la pressió que s'està fent des de la comunitat internacional per aturar la guerra a Ucraïna».