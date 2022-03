El professor Joan Planes parlarà sobre el finançament de les Balears en el proper Dilluns de l'Obra

El professor Joan Planes i Ferragut parlarà sobre el finançament de les Illes Balears en el proper Dilluns de l'Obra, iniciativa setmanal de l'Obra Cultural Balear de Manacor.

«Aquest professor d'economia i administració d'empreses, que participa activament en diferents programes de televisió i ràdio, posarà damunt la taula tots els detalls d'aquest conflicte recurrent que suposa el mal finançament de les nostres illes», han explicat.

La conferència constarà de cinc parts:

1) El sistema financer autonòmic: Què entenem per finançament i les parts de la capacitat tributària o recaptació tributària normativa. Explicarem els fons existents del sistema, la seva constitució i aplicació. Després comprovarem els resultats en el darrer treball publicat sobre el mateix pel Govern a Quaderns d’Economia. Per acabar parlant de les deficiències i propostes de millora.

2) El REIB i el factor d’insularitat: Parts i objectius del REIB fent especial esment al Fons d’Insularitat. Que hauria de ser i amb que ha quedat finalment.

3) Les inversions estatals: Inversions estatals i dels nivells inversors amb governs del PP i del PSOE, així com dels nivells d'execució pressupostària.

4) L’espoli fiscal: Mètodes resultats i conseqüències sobre el PIB per càpita, Renda per càpita i deute públic.

5) Els fons europeus: Què són els fons europeus i del Pla d’inversions presentat pel Govern fins el 2030.

La conferència es portarà a terme el proper dilluns, 14 de març, a les 20 h a la sala La Fornal de Manacor.