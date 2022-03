Investigadors de la UIB donen 2,5 milions d'euros per a fomentar la recerca i la innovació

Els investigadors del Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal de la Universitat de les Illes Balears, dirigits pel doctor Fèlix Grases i la doctora Antònia Costa, han fet una donació a la UIB per valor de 2,5 milions d’euros, procedents del pagament per avançat dels drets d’explotació d’una patent adquirits per l’empresa farmacèutica suïssa Vifor Pharma. Els investigadors destinaran aquests doblers a finançar iniciatives de foment de la recerca i la innovació en el marc de l’activitat investigadora del Laboratori.

Aquesta operació és una fita única en el conjunt del sistema universitari de l'Estat espanyol. El compromís dels investigadors amb la Universitat i amb la recerca permetrà adquirir equipament científic i material fungible per a poder dur a terme els estudis del Laboratori. Entre d’altres, compraran un microscopi electrònic de taula amb detector de raigs X Bruker per a agilitar els estudis sobre la composició i la morfologia dels càlculs renals amb finalitat diagnòstica. S’espera que aquesta metodologia es pugui exportar a qualsevol altra part del món. Ara mateix, aquests estudis només es fan a Mallorca i a París.

L’aportació dels investigadors de la UIB també permetrà crear dos contractes predoctorals, de quatre 4 anys de durada, en l’àmbit de la recerca sobre la litiasi renal, i cofinançar nous llocs de treball per a personal tècnic.

També finançaran l’organització de jornades científiques anuals amb l’objectiu que hi participin investigadors convidats de renom internacional en el camp de la recerca sobre la litiasi renal.

Una altra iniciativa que tiraran endavant serà crear un premi anual a la millor recerca translacional en Ciències de la Salut. Aquesta iniciativa es farà amb la col·laboració de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.

Aquesta donació no és un fet puntual en la trajectòria del Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal. Des que fou creat, els membres han invertit els beneficis econòmics obtenguts de l’explotació dels resultats de la recerca a finançar la seva activitat investigadora.

El Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal de la Universitat de les Illes Balears va patentar l’ús del fitat en població dialitzada l’any 2009. La patent es basa en l’acció inhibidora de la calcificació del fitat, un compost que és present de manera natural en molts aliments, principalment el llegum, els cereals integrals i la fruita seca. Els drets d’explotació i de comercialització d’aquesta patent varen ser adquirits aleshores per l’empresa Sanifit, creada l'any 2004 com a empresa derivada de la Universitat de les Illes Balears. Des d’aleshores, aquest compost sorgit de la UIB ha estat el protagonista de diverses fites, tant en l’àmbit de la recerca com en l’empresarial.