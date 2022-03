Txell Feixas: «A l'Orient Mitjà ser feminista no és una opció, és supervivència»

La periodista catalana Txell Feixas va presentar aquest dissabte a l'Auditori de Ferreries el seu darrer llibre 'Dones Valentes', en el qual narra les experiències viscudes com a corresponsal a l'Orient Mitjà. L'acte organitzat per Més per Menorca, va comptar amb la participació de la regidora de la localitat Maite Pons.

Com no podia ser d'altra manera, l'actualitat també va marcar aquesta tertúlia i Feixas va enviar un missatge clar: «És escandalitzant com a Occident tenim una doble vara de mesurar, els refugiats amb ulls blaus els rebem amb els braços oberts, la resta els rebutjam». A més, la periodista va afirmar rotundament que «no es tracta només d'obrir fronteres, sinó de garantir-los una vida digna. Aquesta guerra ens torna a posar el mirall davant a tots».

Entrant en la matèria, segons la periodista, «el feminisme a l'Orient Mitjà és de supervivència, les dones al món àrab són feministes i valentes per poder viure». Així, va reconèixer que «la gran fita d'una dona al món àrab és continuar existint essent dona».

La periodista va enumerar diferents exemples on les dones posen en perill la seva vida per a reivindicar els seus drets, com ara sortir a una manifestació on potser no tornen vives a casa, o el simple fet de voler denunciar el seu marit per maltractament.

Demanada per l'objectiu del seu llibre, Feixas va afirmar que «està fet per a ensenyar-nos a nosaltres el que es viu a l'altra banda de la mediterrània, rompre estereotips i entendre la seva realitat, moltes vegades condicionada per les informacions incompletes o inexactes que ens arriben».

La periodista també avisa que moltes vegades des d'Occident s'intenta alliçonar a les dones de l'Orient Mitjà, com una mena de tutela, com si elles no ho sàpiguen fer soles. Feixas considera que «elles fan la seva revolució al seu ritme, donant tres passes endavant i dues endarrere, però les protagonistes volen i han de ser elles mateixes dins la seva realitat».

Una altra reivindicació de la periodista és que «estam massa acostumats al fet que ens informin sobre la guerra homes, que els homes en siguin els protagonistes i que les dones només formin part secundària de les escenes».

En aquest sentit, Feixas també va explicar que com a dona periodista a l'Orient Mitjà també pateixes moltes discriminacions, per exemple, per entrar a algunes zones on et trobes controls militars, on els homes et miren amb menyspreu pel fet de ser una dona i potser et retenen més temps del que ho farien amb un home. També relata que mentre feia entrevistes a homes, ells no se la miraven de cara, sinó que contestaven a les seves preguntes mirant als seus companys de l'equip que eren homes: «Jo era invisible per a ells», afirma.

Tot i això, destacà que tots aquests obstacles se superen i va reconèixer amb un somriure que «el gran avantatge és ser dona al món àrab perquè veus tot un món femení al qual els homes no hi tenen accés. Això t'obre les portes al món de les dones d'aquella zona».

Ja arribant al final de la conversa, Maite Pons li va demanar a Txell Feixas: «Què podem fer per elles?». La periodista va contestar amb contundència que «primer de tot: escoltar-les, perquè tenim tendència a parlar per elles. Després moltes coses bàsiques com el simple fet de votar formen part del que podem fer des d'aquí, per exemple, a quin partit votes, quina política de venda d'armes té o quines bases feministes té aquesta formació».

Finalment, Feixas va tancar la presentació del seu llibre amb una reflexió: «Totes les dones som valentes. Pel sol fet de viure a aquesta societat, la valentia és un acte del nostre dia a dia. 'Dones Valentes' no només és un llibre per a dones, la nostra lluita és una lluita compartida».