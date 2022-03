Homes per la Igualtat organitza la setena edició de 'Paraules per la igualtat'

Per setè any consecutiu i després de l’èxit assolit en les sis darreres edicions anteriors, l’associació Homes per la Igualtat – Mallorca organitza l’acte 'Paraules per la igualtat' en el marc dels esdeveniments celebrats al voltant del 8 de març, Dia de la Dona.

L'edició d'enguany tornarà a tenir caràcter virtual i consistirà en un meet google o reunió telemàtica on han confirmat la seva participació David Abril, professor de la UIB; Margalida Alemany, cuinera (premi Ramon Llull 1997); M. Àngels Cabré, directora de l'Observatori Cultural de Gènere de Barcelona; Kiko López, director de l'escola cooperativa "Es Liceu"; Isabel Llinàs, tècnica en recursos humans i exdirectora de l'Institut Balear de la Dona; Xesca Munar, gestora cultural; Gabriel Pérez, poeta i expresident de l'associació "Univers Àgatha Autisme"; Xavier Piqué, membre d'Homes Transitant; Jaume Pla Forteza; inspector de policia jubilat; Josep Lluís Pol, professor de secundària i membre fundador de la Societat Balear de Matemàtiques; Miquel Rayó, escriptor i pedagog, i Leonor Taboada, periodista, escriptora i activista feminista.

L'acte consistirà en la lectura per part d'aquestes personalitats d'un text on «es posarà de manifest la necessitat d'avançar de manera decidida en la igualtat real de drets entre dones i homes, sempre des d'un caire feminista i necessàriament reivindicatiu». Al llarg de la trobada virtual tendrà lloc una petita actuació musical a càrrec de l'Obrador de Músics de Marratxí, entitat que tradicionalment ha vingut donant suport logístic a aquest acte d'ençà els seus inicis allà l'any 2016.

Totes les persones que vulguin connectar-se a la trobada virtual ho podran fer a través de l'enllaç que serà comunicat oportunament a l'efecte i prèvia inscripció al mateix mitjançant el formulari corresponent.