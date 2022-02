Detengut un mariner ucraïnès per intentar enfonsar un iot d'un magnat rus a Port Adriano

La Guàrdia Civil va detenir aquest dissabte al migdia, a Port Adriano, al municipi mallorquí de Calvià, un operari ucraïnès per tractar d'enfonsar el iot Lady Anastasia, on treballava, i que pertany al magnat rus Alexander Mijeev.

Pel que sembla, l'operari ucraïnès va veure per la televisió un míssil rus en un bloc de pisos on hi havia civils. I, llavors, va tornar al iot on treballa i va informar altres membres de la tripulació, també ucraïnesos, de les seves intencions d'enfonsar l'embarcació perquè abandonessin la mateixa.

En aquell moment, el detengut es va dirigir a la sala de màquines i va obrir una vàlvula, cosa que va provocar una via d'aigua, que va començar a inundar l'embarcació. Els altres membres de la tripulació varen aconseguir tancar-la i varen impedir l'enfonsament del iot.

Concretament, i d'acord amb la declaració en seu judicial de l'operari ucraïnès arrestat, l'amo del iot seria un milionari rus, que posseiria fàbriques d'armament.

Finalment, i d'acord amb les informacions publicades, l'operari ucraïnès detengut ha estat posat a disposició judicial aquest diumenge i ha estat posat en llibertat amb càrrecs per la Justícia.