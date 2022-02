Fina Santiago, sobre el 1r de març: «És la commemoració de l'Estatut que ens ha fet avançar com a poble»

La consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha animat aquest dissabte a la ciutadania a què surti al carrer i participi dels actes del 1r de març perquè «és la commemoració de l'Estatut d'Autonomia que ens ha fet avançar com a poble i millorar les condicions de vida de les persones. És gràcies al fet que tenim un Estatut que es poden fer polítiques específiques i diferenciades per les Balears».

Enguany la Conselleria d'Afers Socials i Esports participa en els actes del 1r de març amb un estant propi situat al Parc de la Mar de Palma. En ell els ciutadans i ciutadanes que s'hi acostin podran obtenir informació de la Conselleria i participar en el joc 'Allò social, no és trivial' i aconseguir obsequis. Entre les preguntes que s'hauran de respondre hi ha: 'Quantes persones es troben en situació de dependència a les IB?' O 'Quantes famílies reben la Renda Social Garantida' i escollir una de les opcions que se'ls presentin.

També hi ha espai destinat a Esports IB on es recordarà els esportistes olímpics i la història de les dones medallistes de les Balears, un espai per Cooperació on es podrà veure el mapa mundial d'on es treballa des de la Conselleria i un espai d'IBJove amb informació del Carnet Jove.

Des de la Conselleria es recorda que, tot i que la situació sanitària actual permet la celebració d'aquest acte festiu, la ciutadania ha de celebrar-ho amb prudència i fent ús de la mascareta en interiors i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat.