Devers 16.500 pacients de les Baleares pateixen epilèpsia

Devers 16.500 pacients de les Illes Balears pateixen epilèpsia, un trastorn del sistema nerviós central en el qual s’altera l’activitat cerebral normal, que provoca convulsions i, fins i tot, pèrdua de la consciència. Es tracta d’una de les patologies neurològiquesmés freqüents, i es calcula que afecta més de cinquanta milions de persones d’arreu del món, la qual cosa la converteix en un problema de salut pública.

El 30 per cent dels pacients no respon al tractament farmacològic, per aquest motiu, la cirurgia de l’epilèpsia pot ser una alternativa per eliminar les crisis. Des de l’any 2011, l’Hospital Universitari Son Espases compta amb un comitè multidisciplinari de Cirurgia de l’Epilèpsia, que s’encarrega de debatre els casos d’epilèpsia farmacoresistents que es consideren potencialment tributaris de cirurgia i de prendre les decisions sobre el seu tractament.

La cirurgia de l’epilèpsia es defineix com una intervenció neuroquirúrgica que pretén alleugerir una epilèpsia intractable amb fàrmacs. L’objectiu és aconseguir la desaparició de les crisis, minimitzar-ne els efectes adversos i millorar la qualitat de vida del pacient. A més, aquest procediment quirúrgic s’ha de realitzar sense produir seqüeles o dèficits superiors al benefici obtingut amb la cirurgia. Es calcula que, aproximadament, el 5 per cent dels pacients amb epilèpsia es beneficien actualment del tractament quirúrgic, una xifra que augmentarà en els pròxims anys fruït del desenvolupament de nous procediments i de l’evolució tecnològica.

Principalment, són dues les indicacions per a dur a terme una cirurgia d’epilèpsia. D’una banda, la presència d’una epilèpsia intractable (el pacient no respon al tractament farmacològic, les crisis interfereixen en la seva vida diària i amb una durada de la malaltia d’almanco dos anys). D’altra banda, que es tracti d’una síndrome potencialment remeiable amb cirurgia.

El Comitè de Cirurgia de l’Epilèpsia, format per un equip multidisciplinari d’especialistes amb formació en aquesta matèria (neuròlegs, neurocirurgians, neuroradiòlegs, neuropsicòlegs, psiquiatres, metges de medicina nuclear i infermers) fan una avaluació prequirúrgica per decidir si el pacient és tributari de cirurgia i, si ho és, de quin tipus de cirurgia.

Des de l’any 2006, Son Espases ha fet quaranta implantacions d’estimuladors del nervi vague per reduir les crisis, i des de l’any 2016, s’han fet set cirurgies de l’epilèpsia resectives, en les quals s’han eliminat completament o quasi completament les crisis que patien els pacients.

L’objectiu de la Unitat de Cirurgia de l’Epilèpsia és convertir-se en una unitat mèdica quirúrgica complexa amb capacitat de tractar més pacients i d’augmentar el nombre de pacients que es poden beneficiar d’aquesta cirurgia, mitjançant l’ús de tècniques invasives d’estudi i nous procediments.

Programa d’Acreditació d’Unitats de Son Espases (PAUSE)

La Unitat de Cirurgia de l’Epilèpsia és la primera que participa en el Programa d’Acreditació d’Unitats de Son Espases (PAUSE), en el qual la mesura de l’experiència del pacient, les pràctiques clíniques de valor, la qualitat i la seguretat del pacient, la innovació i el treball multidisciplinari són la base del nou model de gestió clínica que vol implementar Son Espases. Durant més d’un any, tots els professionals de la Unitat de Cirurgia de l’Epilèpsia, encapçalats per la neuròloga Ana Belén Martínez i les infermeres Maria Teresa Martínez i Helena Lloreta, i amb la col·laboració de la Unitat de Qualitat, del Servei d’Atenció a l’Usuari, del Servei de Control de Gestió i del grup funcional d’història clínica electrònica, han treballat en el disseny dels processos i en incorporar la veu del pacient.