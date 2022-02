Xiulades, crits i cants pel català davant el Parlament

Aquest dimarts, a les 15 hores, hi havia convocada una concentració davant el Parlament contra la llei d'educació que imposava el castellà com a llengua «vehicular».

El dilluns, els mitjans de comunicació informaven de que finalment això no es produiria, ja que els partits del Govern i els que li donen suport extern, havien pactat la retirada del castellà com llengua vehicular a l'educació.

Però aquest canvi de parer no ha fet que la concentració no és dugués a terme. S'ha fet. Això sí, amb l'absència de molta gent que no hi ha acudit, pensant que en s'hauria desconvocat, per les manifestacions fetes ahir pel Conseller d'Educació que confirmaven la rectificació..

I, per què una cinquantena de persones, moltes d'elles amb la camiseta verda de CRIDA, per una Educació Pública de Qualitat, han participat activament d'aquesta concentració, amb càntics i xiulades constants davant la porta del Parlament?

Una representant de la sectorial d'Ensenyament d'Unió Obrera Balear, Docents en lluita, ho expressa així: «El motiu principal de la concentració en sí, és per protestar contra el tractament del català a la nova llei que s'està a punt d'aprovar. Aquesta llei no només és problemàtica amb el català, que ho és molt, també ho és per altres raons... I nosaltres com a sindicat que defensam els treballadors docents, no hem pogut, en cap moment, negociar tots els aspectes de la llei que fan referència a les condicions sociolaborals dels treballadors, dels docents».

També ha declarat a dBalears que «concretament, pel tema del català, ahir vàrem tenir una mica d'alegria perquè pareix que finalment se retirarà la referència al castellà com a llengua vehicular» i afegeix que «així i tot, la llei queda molt curta. Com a molt arriba al decret de mínims, un decret de fa 25 anys. Hem evolucionat com a societat i des del punt de vista del català, hem involucionat.

«Estam en situació d'emergència lingüística, i el que necessitam és més suport per al català. El nostre sindicat defensa una escola cent per cent en català», ha conclòs.

Un jove de l'Assemblea de filologia catalana de l'UIB explica que: «Som aquí un conjunt d'entitats, hi ha la Plataforma per la Llengua, l'assemblea de filologia catalana, el SEPC, l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, la Unió Obrera Balear...»

Des de l'assemblea d'estudiants de filologia també declaren que «encara que han dit que el castellà ja no serà llengua vehicular, és una proposta que no havia d'haver estat mai damunt la taula, perquè la llengua catalana no és una moneda de canvi, i per tant això ho hem de tenir en compte. Els polítics que són dins el Parlament i que governen gràcies a la marea verda ho han de tenir en compte. I som aquí perquè, tot i així, la llei és insuficient, com han posat de manifest diferents sindicats d'educació, com han posat de manifest també diferents entitats de la societat civil: la Plataforma per la Llengua, l'Institut d'Estudis Eivissencs, l'Obra Cultural Balear de Formentera... i tota una sèrie d'altres col·lectius», i han afegit: «no és suficient, és una llei que arriba tard, que no aborda tots els problemes reals, i que realment ens deixa bastant escèptics perquè no sabem com anirà realment. Han reculat per por, simplement perquè el PP no els ha assegurat el vot. Ho sabíem que el PP no votaria a favor».

A la concentració hi han participat una cinquantena de persones, que han fet renou com si fossin 500. Han cridat consignes: 'Ni TIL ni March, l'escola en català', 'Amb la llengua no es negocia', 'Immersió, la solució', 'Consellers, en català'', 'A la nostra terra en català', 'A l'educació ni una passa enrere', 'Dues passes envant, cap passa enrere', 'L'educació en català'...

I han xiulat i, fins i tot, cantat:

«Volem educació de qualitat,

Volem educació de qualitat,

Escola en català, escola en català,

Volem educació de qualitat,'

Ni de piular.

Semblen decidits a continuar mobilitzats, «això només ha estat l'escalfament, si el Govern no ho fa bé i no defensa el català, l'educació i els docents, hi tornarem!».