L'Hospital d'Inca, capdavanter en l'excel·lència de les cures

L'Hospital d'Inca ha estat acreditat com a 'Centre Compromès amb l'Excel·lència en Cures Basades en l'Evidència' (CCECBE, o BPSO, per la seva sigla en anglès) per fomentar, facilitar i recolzar la implantació, avaluació i manteniment, en qualsevol entorn de la pràctica infermera, de bones pràctiques en cures i en investigació.

El programa sorgeix a l'Estat espanyol fruit de l'acord entre tres institucions compromeses amb: la Unitat d'Investigació en Cures de Salut de l'Institut de Salut Carlos III, el Centre Espanyol per a les Cures de Salut Basades en l'Evidència (CECBE) i l'Associació d'Infermeres d'Ontàrio (RNAO).

L'Hospital d'Inca ha estat reconegut amb la distinció per les tres institucions convocants pel seu compromís amb la implantació, avaluació i manteniment de guies de bones pràctiques (GBP).

L'Hospital d'Inca va ser seleccionat l'any 2019 per formar part del procés d'acreditació del Projecte BPSO amb la implantació de tres guies de bones pràctiques: 'Alletament matern', 'Inserció i manteniment d'accessos vasculars' i 'Prevenció de caigudes'.

Després de tres anys de treball intens l'Hospital del Raiguer ja té preparades les tres guies, la qual cosa li suposarà l'acreditació com a centre CCECBE- BPSO. Aquesta acreditació, segons ha reconegut el Govern, «reforça l'aposta de l'Hospital d'Inca per la seguretat clínica i l'evidència científica».