El Consell posa a disposició de les entitats juvenils de Mallorca 240.000 euros en subvencions

Les entitats inscrites al Cens Insular d’entitats juvenils del Consell de Mallorca ja poden sol·licitar una ajuda per aquest 2022 a la institució insular. El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat la convocatòria, que està dotada amb 240.000 euros per subvencionar les despeses corrents i de personal dels programes, plans generals d’acció associativa o projectes d’actuació que s’executin a l’illa fins al 31 d’agost de 2022. Aquesta dotació supera en 40.000 euros la de 2021.

La convocatòria està dirigida a dos tipus d’entitats. Per una banda, se’n poden beneficiar entitats juvenils presents a cinc o més municipis a través de seus o delegacions, o bé que desenvolupin actuacions d’àmbit insular o que afectin a mínim cinc municipis. Aquestes entitats opten a un màxim 18.000 euros, una quantia que el Consell de Mallorca mai no havia atorgat a l’àmbit associatiu juvenil. Per altra banda, aquelles entitats juvenils que no estiguin presents a cinc municipis poden demanar una ajuda de fins a 7.500 euros.

Aquestes xifres superen en tots els casos les quanties atorgades anys anteriors, ja que el màxim d’ajut econòmic en les convocatòries passades era de 7.500 euros.

Les subvencions cobriran les despeses d’actuacions, projectes i programes que desenvolupin les entitats juvenils i prestadores de serveis a la joventut per assolir els seus objectius, amb especial rellevància per a la promoció de la solidaritat, la tolerància i el respecte mutu; la prevenció de qualsevol tipus de discriminació; el desenvolupament personal i social; i les accions adreçades a col·lectius juvenils en risc d'exclusió i per a reforçar les relacions intergeneracionals.

Les entitats interessades han de sol·licitar l’ajut a través de la Seu Electrònica del Consell fins al 18 de març de 2022.