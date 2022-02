CCOO reclama la reducció d’hores lectives dels docents a les Balears

«El professorat porta massa temps assumint una sobrecàrrega de funcions amb un excés de burocràcia i un horari lectiu que dificulta poder establir en els centres el temps necessari per a donar l’atenció individualitzada a l'alumnat, atendre a les famílies, portar endavant projectes innovadors, organitzar les tasques de coordinació, seguiment, programació i assumir tasques de rastreig… A més, les altes ratios i la nova situació educativa i social amb la pandèmia, amb continus canvis, fa que el professorat estigui esgotat psicològicament», així ho ha denunciat CCOO aquest dimarts.

Per al sindicat, aquesta situació no només comporta un esgotament generalitzat en la tasca docent, sinó també genera «molta frustració per no poder, en molts casos, donar l'atenció individualitzada que l'alumnat necessita, provocant així un empobriment de la qualitat de l'educació que comença a fer-se evident en la realitat dels centres».

CCOO calcula que perquè en Infantil i Primària poguessin reduir-se a 23, les hores lectives, a les Balears farien falta 491 docents més. Així mateix, a Secundària seria necessari contractar 368 docents per a aconseguir la reducció a 18 hores lectives. Per tant, el sindicat considera «imprescindible» aquest augment en la contractació de plantilles, no només per a reduir la càrrega de feina del professorat, sinó també per a oferir una educació de qualitat i inclusiva, educació que avui per avui necessita molts recursos, especialment de caire personal.

Per a oferir una educació de qualitat «no n'hi ha prou amb la vocació dels docents, no som mags, som treballadors compromesos amb la nostra tasca però aquesta situació que venim arrossegant sembla invisible als ulls d'aquell que no és docent», remarquen des de CCOO.

«Volem fer la nostra feina el millor que sabem però les forces no ens acompanyen, estam completament saturats i exhaustos, amb l’acumulament d'esforç ingent que estam realitzant sota el pretext de la pandèmia... aquests i altres són els comentaris que podreu escoltar dels mestres i professors dels vostres fills/es. A les mans de l'Administració es troba la solució, dotar de les eines necessàries per a garantir un procés d'ensenyament-aprenentatge de qualitat, on l'alumnat més vulnerable no perdi els suports educatius per manca de plantilla i per això, CCOO no deixarà de denunciar la necessitat d'augmentar la dotació de docents per a poder reduir la sobrecàrrega d'hores lectives», han conclòs.