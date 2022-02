'Crònica d'un presoner mallorquí als camps de concentració (1936-1942)', el llibre homenatge a Gabriel Riera Sorell

La Llibreria Lluna acollirà aquest dijous la presentació de 'Crònica d'un presoner mallorquí als camps de concentració (1936-1942), una nova edició revisada i augmentada de l'obra de l'editorial Lleonard Muntaner. Aquest llibre és un homenatge a Gabriel Riera Sorell, el darrer supervivent de les presons i camps de concentració de la Guerra Civil espanyola i la postguerra.

En l'acte, participaran el professor d'Història Contemporània de la Universitat de les Illes Balears David Ginard, com a prologuista de l'obra, Joana M. Romaguera, com a traductora, i Gabriel Riera Sorell, l'homenatjat i autor de la crònica. La presentació comença a les 19 h i serà moderada per l'editora Maria Muntaner.