Els vuit municipis de Menorca convoquen processos participatius per a definir accions contra el canvi climàtic

Comencen els processos participatius del Pacte de les Batlies pel Clima i l'Energia a Menorca, el moviment europeu que involucra les autoritats locals en la lluita contra el canvi climàtic. Els vuit municipis de l'illa, que varen renovar els seus compromisos durant el 2021, han convocat processos participatius per a demanar a la ciutadania quines accions vol emprendre a la seva localitat per a reduir les emissions i adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic.

La iniciativa forma part del compromís que adquireix cada municipi signatari, que ha de traduir la seva adhesió en mesures i projectes concrets a través d'un Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES). En l'elaboració d'aquest pla de mesures ha de prendre part la ciutadania de cada localitat, definida com a subjecte central de l'acció contra el canvi climàtic. Cal recordar també, que aquesta és una actuació prevista al Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera (2019-2025).

Així, durant les pròximes setmanes cada ajuntament celebrarà sessions de participació ciutadana, en línia o presencials, en què els assistents podran definir les prioritats i fer propostes que seran incloses als plans d'acció que definiran les accions per assolir l'objectiu global del pacte: reduir en un 55% les emissions de CO2 a cada localitat signatària abans de 2030, millorar l'eficiència energètica, utilitzar fonts d'energia renovables i desenvolupar mesures d'adaptació a les conseqüències del canvi climàtic.

A més de poder fer aportacions durant les sessions, en alguns casos queda oberta la possibilitat de fer-ho també mitjançant enquestes en línia, abans o després d’aquestes sessions.

Per a poder participar en qualsevol de les sessions i rebre informació detallada o enllaç de connexió virtual, les persones interessades hauran d'enviar un correu a l'adreça electrònica paces@azigrene.es indicant a quina de les jornades voldran assistir.

Mesures a debat públic

Entre les mesures que els veïns hauran de definir com a més o menys prioritàries es troben la imposició de criteris sostenibles en la contractació pública, la instal·lació d'autoconsum en edificis municipals, la millora de l'enllumenat i de l'eficiència energètica en edificis propietat de l'ajuntament, l'aplicació de bonificacions fiscals en obres d'implantació de renovables o la realització de tota mena de campanyes per al foment de pràctiques menys contaminants. A més, els veïns tendran la possibilitat de proposar obertament mesures no contemplades encara entre les accions a incloure als PACES i més enllà de l'àmbit públic, prenent en consideració el sector domèstic, el sector serveis o d'indústria o el transport públic.

Les sessions, així com l'elaboració dels Plans d'Acció, s'estan elaborant amb el suport econòmic i tècnic del Consell Insular, coordinador territorial del Pacte de les Batlies a Menorca, i que mitjançant l'Agència Menorca Reserva de Biosfera ha disposat una línia de finançament específica i personal tècnic per a aquests efectes. Segons les previsions, els plans d'acció seran publicats a principis del mes d'abril. Serà llavors quan comencin a implementar-se les mesures acordades per la ciutadania per fer front al canvi climàtic a Menorca, per a les quals es preveu també suport econòmic específic addicional per part del Consell.

Calendari de sessions de participació ciutadana



Alaior - 17/02/22 - 19:00 h – Sessió online

https://forms.gle/V3BSJ57P2mb9J9uE9



Ciutadella - 01/02/22 - Sessió celebrada

https://forms.gle/YdRX1M7ctrjamLA5A



Es Castell - 21/02/22 - 17:00 h – Sessió presencial

https://forms.gle/NnKmb1US5UUnRvHC6



Es Mercadal - 11/03/22



Es Migjorn Gran - 15/02/22 - 18:00 h – Sessió online

https://forms.gle/szpgor3NvAYjDm2o6



Ferreries - 09/03/22 - 20:00 h – Sessió presencial



Maó - 17/02/22 - 19:00 h – Sessió online

https://forms.gle/iDbZeVtwpMNSQ7N5A



Sant Lluis - 14/02/22 - 19:30 h – Sessió presencial

https://forms.gle/UcycQGznAJG1YPJ76