El Consell de Mallorca presenta el nou visor digital del planejament urbanístic

El Departament de Territori ha presentat en la primera de les dues jornades programades per a explicar la modificació número 3 del Pla Territorial de Mallorca (PTI) el nou visor de planejament urbanístic. Una eina que permet a qualsevol ciutadà accedir des de ca seva a tots els documents de planejaments vigents del planejament de cada un dels 52 municipis de Mallorca. A la jornada explicativa del PTI organitzada aquest dimarts a Tirme han participat més de 70 persones. Hi han assistit batles, regidors d’urbanisme i arquitectes municipals.

La consellera Maria Antònia Garcías ha valorat molt positivament la posada en marxa del visor, ja que «és molt operatiu, molt clar i molt precís. En aquest sentit, facilitarà la feina dels tècnics municipals i de qualsevol persona que vulgui consultar documents, normes i memòries del planejament, i també planimetria». Garcías ha destacat que tots els documents estan georeferenciats i que fins ara no hi havia una eina tan exacta i només es podia accedir aquesta documentació consultant directament en paper al Departament de Territori.

El nou visor es pot activar per diferents capes com per exemple el cadastre, el pla territorial o foto aèria. Aquesta nova eina és el resultat de digitalitzar tots els arxius que són al Departament de Territori, i suposa permetrà una actualització constant de les dades que a partir d'ara estan disponible en un format tecnològic vigent. Garcías ha remarcat l'objectiu ha estat maximitzar la transparència i permetre l'accés a la informació pública d'aquests documents.

Les dades recollides al visor dels planejaments a 4 de febrer de 2021 contenen 636 expedients, 7247 documents i 6035 plànols georeferenciats. La documentació que hi ha és l'original amb segell d'aprovació definitiva o signatura electrònica equivalent. Es pot accedir a través del següent enllaç: https://ide.conselldemallorca.cat/visor/arxurb/.