El Consell amplia el servei d'assistència jurídica a ajuntaments de menys de 6.000 habitants

El Consell de Mallorca ha ampliat el servei d'assistència jurídica als ajuntaments de menys de 6.000 habitants. Segons ha informat la institució aquest dissabte, això suposarà que aquests ajuntaments comptin amb un servei de consultes jurídiques gratuït.

Concretament, es tracta d'una plataforma integral de legislació, jurisprudència, comentaris doctrinals, formularis i servei de consultoria jurídica que el Consell pretén que sigui d'ajuda i utilitat en el dia a dia del personal municipal. La contractació d'aquest servei s'ha dut a terme en el marc de la feina d'assessorament jurídic de la Direcció Insular de Suport i Coordinació Municipal.

Aquesta plataforma conté la informació precisa per a l'exercici de les tasques i funcions del personal dels consistoris, que sovint té dubtes i necessitats ja resoltes per altres ajuntaments de l'Estat. És, per tant, un instrument de gran utilitat, que pot agilitar la resolució de diferents qüestions jurídiques.

Així mateix, gràcies a aquest servei que ofereix el Consell, els ajuntaments no hauran de pagar les consultes pel seu compte.

Reforç dels serveis

En aquest sentit, la Direcció Insular de Suport i Coordinació Municipal, que proporciona assistència tècnica, informàtica, jurídica i econòmica als ajuntaments de Mallorca, es troba reforçant les diferents àrees per a millorar els seus serveis.

Així, per exemple, per a 2022 s'ha prioritzat la cooperació tècnica, que suposa una ajuda important en la redacció de projectes i la direcció tècnica d'obres municipals.