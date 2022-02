Posen en marxa una recollida de signatures perquè l'aeroport de Palma passi a dir-se Aeropuerto Internacional Rafael Nadal

Des que el manacorí Rafel Nadal es convertís en el primer tennista masculí que ha guanyat 21 títols de Grand Slam no han aturat de sortir opinions i iniciatives al respecte. Fins i tot, en clau d'humor, hi ha qui proposa canviar el nom de Manacor a 'Nadalcor'.

Entre totes les mostres de suport a Nadal, s'ha posat en marxa campanya de recollida de signatures al portal Change.org que sol·licita al Govern, al Govern espanyol i a AENA un canvi de nom a l'aeroport de Palma com a homenatge a Nadal. Volen que passi a dir-se Aeropuerto Internacional Rafael Nadal. «Rafael Nadal és el millor tennista de la història i l'ambaixador més gran de Mallorca. És qui mereix més que l'aeroport de Palma porti el seu nom», explica l'impulsor.

La iniciativa, que ja ha passat les 1.700 signatures, ha arribat fins a la presidenta del Govern, Francina Armengol. La presidenta ha considerat «positiva» la proposta però ha remarcat que és «una decisió que ha de prendre AENA». «Òbviament Rafel Nadal és un gran ambaixador internacional de les nostres Illes, això està fora de dubte i més en els darrers dies», ha destacat Armengol.

Qui també s'ha pronunciat al respecte ha estat Marga Prohens, presidenta del PP a les Balears: «Facem realitat aquest clam social! Esperam que el Govern iniciï els tràmits corresponents. Comptau amb el suport del PP Balears per un reconeixement merescut no només als més grans mèrits esportius sinó als valors humans dins i fora de la pista».

Polèmica a les xarxes socials

Com diu en @ferranrosa, si hem de parlar de l'Aeroport, posem damunt la taula les coses que afecten de veres la vida de la gent d'aquesta terra.https://t.co/VYHRYto5Bm — Lluís Apesteguia (@LluisApesteguia) February 2, 2022

Viure a un lloc on l'aeroport és figues Rafa Nadal, em cauria la cara de vergonya — sumsi- Успенский Массанет (@massumpcio) February 2, 2022

Armengol, a favor que l'aeroport de Palma tingui el nom de Rafa Nadal. Sí, és un exponent de Mallorca -tot i que no sembla que la promocioni massa- i no tinc res contra ell com a persona -en conec a molta gent que sí, ho podem debatre. De fet, poc es parla dels seus negocis-. — Angy Galvín (@AngyGalvin) February 2, 2022

Si l'Aeroport de Palma es diu Rafa Nadal, no hi tornaré i només sortiré de l'illa en vaixell — Maria Llull (@mllull1) February 2, 2022

Si ja tenia cassi decidit el vot en blanc a les eleccions autonòmiques del 2023 per no fer res per acabar les obres del tren de Llevant ( 2 legislatures passant en cançons) . Si a l aeroport de Palma ( Son Sant Joan) li posen Rafa Nadal, ben segur que no aniré a votar.

A mamar! — Pep Cala Bona (@pepcalabona) February 2, 2022

Ara diuen que Armengol vol que l'aeroport de Son Sant Joan passi a dir-se Rafa Nadal. Convé recordar-li que hi ha un acord de ple del Consell, de quan Miquel Ensenyat n'era el president, que reclama el nom de Ramon Llull, pare universal de la nostra cultura, per a l'aeroport. — Joan Riera Frau (@joanrierafrau) February 2, 2022