Milers d'antivacunes i negacionistes es manifesten a Palma en contra del passaport Covid

Al voltant d'uns 3.500 antivacunes i negacionistes, segons dades policials, s'han manifestat aquest dissabte a Palma en contra del passaport Covid.

La mobilització, anomenada 'Marxa per la llibertat' i organitzada per Baleares Acción, ha sortit des del Parc Pocoyó, passant per plaça d'Espanya, Avingudes, Passeig Mallorca i Jaume III, fins a la plaça Joan Carles I.

La Policia espanyola i la Policia Local de Palma han vigilat perquè la marxa transcorregués pels carrers de Ciutat de manera pacífica i sense que es produïssin incidents.

Tot i que això ha estat així, cal precisar que molts ciutadans participants de la marxa no han duit la màscara, malgrat que el seu ús continua sent obligatori en l'actualitat, ni han respectat la distància interpersonal de seguretat.

Sota lemes com a 'Stop abús polític sanitari' i 'Menorca, Eivissa i Mallorca diuen basta al passaport Covid', la marxa s'ha dut a terme també a les altres illes, després d'haver estat convocades a través de les xarxes socials.