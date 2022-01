STEI: «Els equips directius se senten desemparats quan telefonen a EduCovid»

En poc temps, les instruccions dictades per la Conselleria de Salut han canviat diverses vegades. L'STEI denuncia que «quan els centres educatius, després d’haver fet un gran esforç per entendre les darreres instruccions publicades, es posen en contacte amb EduCovid, sovint reben ordres diferents respecte de les instruccions».

Per altra banda, el sindicat explica que els centres es poden trobar amb aules que han estat confinades on, alguns dels alumnes confinats poden continuar anant presencialment a classe, ja que tenen la pauta de vaccinació completa o han estat positius els darrers 180 dies. «Els docents estan fent classe simultàniament presencial i a distància, cosa que triplica el volum de feina», remarquen.

L'STEI Intersindical denuncia que fa setmanes que hi ha «una carència molt important de docents a causa de la quantitat de persones positives, cosa que sobrecarrega com mai tant la tasca del personal com la gestió que han de dur a terme els equips directius. La brigada Covid, tot i ser necessària, està essent del tot insuficient a l’hora de cobrir totes les baixes».

Per tant, exigeixen una «coordinació efectiva i real» per part de la Conselleria de Salut amb EduCovid.