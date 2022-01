El TSJIB desestima el recurs contra el procés d'expropiació d'habitatges a grans tenidors

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) ha desestimat el recurs de l'Associació de Promotors Immobiliaris de les Balears (Proinba) contra el Decret 36/2019, de 10 de maig, pel qual es regulen els habitatges desocupats i el procediment de cessió obligatòria per part dels grans tenidors.

Amb aquesta sentència del 19 de gener passat, la Sala avala l'actuació del Govern en relació amb l'expropiació o cessió temporal d'ús dels habitatges desocupats de grans tenidors.

Proinba sol·licitava la nul·litat de l'esmentat decret en general, i dels articles 18.1, 2.1, 23, 24 i 32, en particular. Al recurs, l'Associació al·legava la nul·litat del Decret perquè no es va sotmetre a nova informació pública el tercer esborrany, finalment aprovat.

Per la seva banda, la Sala no estima que fos necessari repetir el tràmit d'audiència, ja que la redacció de l'article 18.1 ja es contenia al segon esborrany ja sotmès a exposició del públic, i sense que l'alteració de l'article 9 de la Llei de Arrendaments Urbans impliqués un canvi substancial del reglament en conjunt, com exigeix ​​la jurisprudència.

El Govern ho celebra

A través del compte de Twitter, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha celebrat que, d'aquesta manera, el TSJIB «avala al 100% l'actuació de l'Executiu balear per protegir la funció social de l'habitatge davant l'especulació».