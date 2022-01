Els doctors en filosofia Joan Lluís Llinàs i Gabriel Amengual participen en el cicle 'El Saber que mai no es perd'

Aquest dimarts 25 es celebrarà la xerrada 'L'ésser humà com a problema', del cicle 'El Saber que mai no es perd', organitzat pel Servei d'Activitats Culturals de la Universitat de les Illes Balears (UIB). L'acte serà a les 19 h a l'aula 22 de l'edifici Sa Riera.

Aquesta xerrada serà entre el professor de l'àrea de Filosofia Moderna, el doctor Joan Lluís Llinàs i el professor emèrit del mateix departament de Filosofia i Treball Social, el doctor Gabriel Amengual.

Aquest cicle té lloc el darrer dimarts de cada mes a l'edifici Sa Riera i consisteixen en diàlegs entre, per una part, professors en actiu de la UIB i, per l'altra, professors que n'han format part. Per assistir-hi, cal confirmar assistència a través del correu electrònic sac@uib.cat.