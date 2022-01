Llorenç Huguet, exrector de la UIB, designat fill il·lustre de Ferreries

Llorenç Huguet, l'exrector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha estat designat fill il·lustre de Ferreries per unanimitat per l'Ajuntament de Ferreries.

El desembre de 2021, Huguet va rebre també la Creu al Mèrit Militar amb distintiu blanc, per la seva col·laboració com a rector amb l'exèrcit de Terra i, més concretament, amb la Comandància General de les Illes Balears en la tasca de difusió de la cultura de Defensa.

Huguet ha estat durant 16 anys rector de la UIB, del 1995-2003 i del 2013-2020. És llicenciat en Ciències Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), llicenciat en Matemàtiques Aplicades a la Informàtica i a la Gestió Industrial, per la Universitat de Louvain (Bèlgica) i doctor en Informàtica per la UAB.

Actualment, és professor de la UIB des de 1990 amb la categoria de catedràtic d'universitat i membre del grup d'investigació Seguretat Informàtica i Comerç Electrònic (SECOM).