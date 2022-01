El Govern posa en marxa un 'visor estadístic' per analitzar la situació i seguiment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

La Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat i la de Model Econòmic, Turisme i Treball (a través de l'IBESTAT), han posat en marxa un visor estadístic dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que Nacions Unides ha fitxat en 17 objectius.

En aquest sentit, l'Institut Balear d'Estadística ha desenvolupat una nova eina per a visualitzar el seguiment d'aquests indicadors, i paral·lelament segueix treballant per desplegar totes les operacions estadístiques que engloben aquests 17 ODS, dels quals ja n'ha fet públics 149, i 157 més que estan en procés d'elaboració. Es podran consultar al web https://ibestat.edatos.io/ods/

Aquest conjunt d'operacions estadístiques, totes elles homologades i coordinades metodològicament amb l'INE i la resta de comunitats autònomes, permetrà fer un seguiment del desenvolupament de l'Agenda balear 2030 sobre desenvolupament sostenible. Es tracta, Segons ha explicat el Govern, d'un gran esforç metodològic, ja que l'IBESTAT està incorporant noves operacions estadístiques, tals com el monitoratge de comptes de fluxos de materials, els comptes d'emissions a l'atmosfera o la matriu de comptabilitat social, tres noves qüestions que l'IBESTAT està ultimant i que aviat es podran consultar al web. Així mateix, s'han millorat i adequat altres operacions estadístiques, per tal d'assegurar el càlcul metodològic i les actualitzacions anuals pertinents.

Aquest sistema d'indicadors de seguiment validat internacionalment està concebut com una peça fonamental per a la transparència i la rendició de comptes. D'aquesta manera, les operacions estadístiques mostrades estan harmonitzades i són comparables entre els diferents territoris autonòmics en ser fruit del treball conjunt dels diferents Òrgans Centrals d'Estadística de les Comunitats Autònomes (OCECA) i l'Institut Nacional d'Estadística. Al mateix temps, en línia amb la política de dades obertes, les sèries es poden descarregar en formats oberts i es poden reutilitzar segons la llicència de l'Institut.

L'Agenda 2030 sobre el desenvolupament sostenible, acordada per l'Assemblea de Nacions Unides, va fitxar 17 objectius i 169 metes, que inclouen des de l'eliminació de la pobresa fins a la lluita contra el canvi climàtic, l'educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny sostenible dels nostres pobles i ciutats, sent una de les prioritats del Govern. Aquest acord global de desenvolupament i transformació requereix en paral·lel un compromís estadístic global, per monitorar, mesurar i informar sobre la situació i el progrés dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).