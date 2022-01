Serà necessari rebre la dosi de reforç per a l’obtenció del Certificat Covid si han passat nou mesos des de l’obtenció de la pauta completa

La Conselleria de Salut i Consum recorda que, a partir del 1r de febrer, el Certificat Covid caducarà als nou mesos des de l’obtenció de la pauta completa de vaccinació i que, per a mantenir-ne la validesa, serà necessari posar-se la dosis de reforç. Aquesta mesura afectarà totes les persones que hagin rebut la pauta completa abans del dia 1r de maig i així consecutivament. Salut insta la població de més de 40 anys que encara no ha rebut la dosi de reforç i que es va vaccinar abans del 1r de maig que ho faci durant els propers dies per a no perdre la validesa del Certificat Covid.

Tenint en compte les indicacions del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties, el 21 de desembre de 2021 la Comissió Europea va aprovar establir un període d’acceptació obligatori de 270 dies del Certificat Covid.

Així mateix, va modificar les regles de codificació dels certificats per tal que els certificats de vaccinació que demostrin la realització de la pauta completa es puguin distingir sempre dels certificats de vacunació expedits després d’una dosis de reforç.

El darrer grup que s’hi va incorporar és el de 40 a 49 anys

Les condicions que s’han de complir per a poder rebre la dosi de record són tenir entre 40 i 49 anys, haver rebut la pauta completa de vaccinació contra la Covid-19 i que hagin passat almenys sis mesos des de la darrera dosi en els casos de Pfizer o Moderna o tres mesos si es tracta de Vaxzevria (AstraZeneca) o Janssen.

A més, les persones que hagin passat la infecció han d’esperar quatre setmanes per a poder ser vaccinades amb la dosi de reforç.