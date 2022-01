Associació Unificada de Guàrdies Civils: «Les Balears s'han convertit en una comunitat de pas, un destí a evitar i un autèntic infern»

L'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) organització que agrupa agents del cos militar que no permet que hi hagi sinticats, ha reivindicat aquest dijous que es doni «caràcter preferent als agents destinats a les Balears, com una mesura per a aconseguir que els nous guàrdies civils destinats a les Illes romanguin a la Comunitat durant almenys tres anys».

L'associació ha avisat que les Balears «s'han convertit en una comunitat de pas i un destí a evitar». «Lamentablement, la majoria dels guàrdies civils quan compleixen l'any obligat de permanència a les Balears parteixen a altres llocs de la geografia espanyola», han explicat.

Entre altres causes, AUGC atribueix aquest fenomen al fet que el plus d'insularitat que perceben els agents a Balears és «baixíssim i totalment insuficient», i per això «en general els agents arriben de manera forçosa, o en el seu primer destí en pràctiques».

Aquesta situació deriva en «una greu falta de personal» que es prolonga «des de fa més d'una dècada», i «comporta que les funcions que la Institució té encomanades es vegin minvades». Així, al seu torn l'escassetat d'agents «implica un increment de la criminalitat i una sensació d'inseguretat que perceben tant residents com visitants», i repercuteix en un «increment de la càrrega de treball que han de suportar els funcionaris aquí destinats». Això «fa que el lloc de feina a les Balears pugui arribar a convertir-se en un autèntic infern», ha subratllat l'AUGC.