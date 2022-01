Unides Podem exigeix augmentar el control del trànsit marítim davant les emissions contaminants a la Mediterrània

Unides Podem ha presentat aquest dimecres una Proposició No de Llei (PNL) al Parlament demanant que es reforci el control de les emissions contaminants del trànsit marítim a la Mediterrània. «L'OMS adverteix que els nivells mitjans anuals a la regió sovint superen els seus límits de qualitat de l'aire més de cinc vegades», ha explicat el diputat impulsor de la iniciativa, Pablo Jiménez.

La formació sol·licita instar el Govern a exigir a la Comissió Europea una major determinació davant els països signants del Conveni de Barcelona per incloure els òxids de nitrogen a l'acord assolit a la COP22 respecte als òxids de sofre, així com prohibir en el menor temps possible l'ús de depuradores de gasos a la Mediterrània i l'ús del fueloil pesat als vaixells. En aquest sentit, Jiménez ha apuntat que «la Mediterrània és un dels espais marins més contaminats del món i només està a la nostra mà revertir aquesta situació. Si es vol, es pot».

Per altra banda, també demanen l'aprovació integral de l'ECA (Emision Control Area: Àrea de Control d'Emissions) de la Mediterrània (MED ECA). «No hem de renunciar a aconseguir la màxima limitació dʻemissions contaminants per protegir la nostra salut i la biodiversitat de les illes», ha declarat el diputat.

"La contaminació del Mediterrani ocasiona la pèrdua de qualitat de les seves aigües, la disminució de recursos pesquers i una pèrdua gradual de biodiversitat que provoca la seva consegüent alarma a diferents sectors relacionats amb el mar, especialment el turisme i el pesquer", ha explicat Jiménez. Per això, en les seves declaracions, ha destacat que esperen «el suport de la resta de grups parlamentaris» per dur endavant la iniciativa, i que «la Comissió Europea implementi i desenvolupi de manera seriosa els acords de la COP22».

Aquesta és la tercera d'una sèrie d'iniciatives presentades anteriorment per la formació en què es demanava protegir la biodiversitat marina i mitigar la contaminació acústica. En concret, la formació proposa instar l'Estat espanyol a limitar a un màxim de 10 nusos la velocitat del trànsit marítim al corredor de migració de cetacis a la Mediterrània i treballar activament perquè el 2030 almenys el 30% dels oceans i mars es trobin dins d'àrees marines protegides.