La Plataforma contra els Megacreuers exigeix una moratòria fins que es prenguin mesures «informades i coherents»

La Plataforma contra els Megacreuers s'ha pronunciat després de la reunió d'aquest dilluns entre el Govern, l'Autoritat Portuària i la patronal d'empreses de creuers CLIA per «establir els mecanismes que permetin regular l'arribada de creuers a Palma», en nota de premsa. L'agrupació ha reiterat el seu rebuig cap a aquest acord, el qual consideren que «s'ha pres d'esquena a la ciutadania a un país estranger, fent cas omís» a les seves reivindicacions des de fa més de dos anys.

Des de la Plataforma consideram que, mentre no hi hagi estudis d'impacte ambiental i social, la ciutat no suporta més d'un creuer al dia. Sabent que l'acord recull que no es podran superar en cap cas els 8.500 creueristes diaris, exigeixen que «el màxim siguin 4.000 persones, per no col·lapsar el centre de la ciutat», així com una moratòria perquè «no arribi cap creuer fins que no es realitzin els estudis d'impacte mediambiental, de salut pública, econòmic i social d'aquest tipus de turisme de masses», han afegit.

Consideren que «es tracta de fer complir la llei» 14/2014 de Navegació Marítima, la qual expliquen que estableix, al seu article 7, que «l'entrada de vaixells en els ports espanyols es podrà prohibir o condicionar per raons d'emergència o riscos específics per a la salut pública (...) o la sostenibilitat ambiental»; aquest article mateix «va servir per aturar el tràfic de creuers durant més d'un any durant la pandèmia», afegeixen.

Per tant, des de la Plataforma reivindiquen que es preguin mesures «informades i coherents, que vetllin realment pel benestar i la salut de la ciutadania, s'estudiïn rigorosament els impactes», pensant en termes de salut pública i de sostenibilitat ambiental.