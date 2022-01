La incidència acumulada a les Balears sobrepassa els 2.500 casos per cada 100.000 habitants

La incidència acumulada a 14 dies a les Balears sobrepassa els 2.500 casos de coronavirus per cada 100.000 habitants, segons les dades actualitzades fins aquest dimarts al visor Covid-19 de la Conselleria de Salut i Consum.

En concret, l'únic municipi que té una incidència a 14 dies que frega els 6.000 casos per cada 100.000 habitants és Ferreries, a Menorca.

Per darrere, hi ha Es Mercadal, Andratx, Lloseta, Esporles, Ciutadella, Consell, Alaior, Estellencs, Eivissa i Llubí. Tots tenen una incidència superior a 3.000 casos per 100.000 habitants.

Amb una incidència a 14 dies inferior a 1.000 casos només hi ha Escorca, en registrar-ne 480.

La positivitat a les Illes està al voltant del 36% després d'haver confirmat les darreres 24 hores un total de 4.659 casos positius de Covid-19.

Per illes, Mallorca suma 3.546 casos positius en el darrer dia; Menorca, 333; Eivissa, 601; i Formentera, 25.