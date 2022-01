El conseller Miquel Mir i el GOB participaran aquesta setmana en la Ponència d’Insularitat del Senat espanyol

El senador de designació autonòmica de les Illes Balears Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha anunciat aquest dimarts que la Ponència d’Insularitat del Senat espanyol arriba a la seva recta final. Dimecres i dijous Miquel Mir, conseller de Medi Ambient del Govern, la portaveu del GOB, Margalida Ramis, Jerònia Bonafé, de les Cooperatives Agroalimentàries de les Balears i Maria Garcia, de PIME-Menorca intervendran en la ponència creada al Senat espanyol per a avaluar i debatre la situació de les Balears, Canàries i les ciutats nord-africanes sota sobirania espanyola, en un espai compartit amb altres persones de la societat civil de Ceuta, Melilla i les Illes Canàries.

Vidal s’ha congratulat que la ponència «arribés a bon port gràcies a la pressió que va exercir» al Senat espanyol «des del primer moment de la legislatura i amb les reticències inicials de PSOE i PP» i, tanmateix, ha valorat negativament que les diferents ponències d’experts que s’hi han pogut escoltar el darrer any i mig periòdicament siguin «a porta tancada i sense possibilitat de gravació tot i ser extremadament interessants». Mesures i formes que, per al senador ecosobiranista «demostren que la insularitat i els problemes de les Balears són un tema molt menor per als grans partits de la cambra».

De fet, la primera gran batalla mediática de Vidal dins aquesta legislatura al Senat espanyol fou l’enfrontament amb el fins fa poc líder de la bancada socialista, Tontxu Rodríguez, quan aquest va negar-se que s’impulsés des del Senat espanyol una Comissió sobre Insularitat. «La creació de la Ponència sobre Insularitat socialistes i populars l’han acceptada sense gaire convenciment i han fet allò possible perquè tengués poca incidència», afirma Vidal.

Les jornades d’aquesta setmana són les acaballes de la Ponència d’Insularitat però encara comptaran amb dues sessions més entre finals de gener i principis de febrer amb la participació, per part de les Balears, del sociolingüista Isidor Marí, el professor de Geografia de la UIB Nofre Rullan i els sindicats CCOO i UGT.